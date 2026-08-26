چینی صدر مصر کا دورہ کریں گے

مہر خبررساں ایجنسی نے رشیا ٹوڈے کے حوالے سے رپورٹ کیا ہے کہ چینی وزارتِ خارجہ نے ایک بیان میں کہا ہے کہ چینی صدر شی جن پنگ آئندہ ستمبر کے اوائل میں 10 سال بعد پہلی مرتبہ مصر کا دورہ کریں گے۔
گزشتہ برسوں کے دوران، چین اور مصر کے تعلقات میں نمایاں وسعت آئی ہے اور دونوں ممالک نے 2014ء میں اسٹریٹجک شراکت داری کے معاہدے پر دستخط کیے تھے۔
شی جن پنگ نے جنوری 2016ء میں مصر کا دورہ کیا تھا، جہاں انہوں نے مصری صدر عبدالفتاح السیسی سے ملاقات کی تھی اور اس موقع پر مختلف شعبوں میں دوطرفہ تعاون کو مزید فروغ دینے پر زور دیا گیا تھا۔
دونوں ممالک کے درمیان تعاون چین کے بیلٹ اینڈ روڈ منصوبے کے تحت بھی جاری ہے، جس میں بنیادی ڈھانچے، سرمایہ کاری اور نہرِ سویز کے اقتصادی زون سمیت مختلف شعبے شامل ہیں۔
2026ء چین اور مصر کے درمیان سفارتی تعلقات کے قیام کی 70ویں سالگرہ کا سال بھی ہے۔ چین، مصر کو عرب اور افریقی دنیا کا وہ پہلا ملک قرار دیتا ہے جس نے عوامی جمہوریہ چین کے ساتھ سفارتی تعلقات قائم کیے تھے۔
شی جن پنگ کا آئندہ دورہ گزشتہ 10 برسوں میں مصر کا پہلا سرکاری دورہ ہوگا۔ یہ دورہ ایسے وقت میں ہو رہا ہے جب دونوں ممالک اقتصادی اور اسٹریٹجک تعاون کو مزید گہرا کرنے پر زور دے رہے ہیں۔
توقع کی جا رہی ہے کہ شی جن پنگ اور عبدالفتاح السیسی کے درمیان مذاکرات میں دوطرفہ تعلقات کے علاوہ علاقائی اور بین الاقوامی مسائل بھی زیرِ بحث آئیں گے۔
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