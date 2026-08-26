ایران کی خواتین والی بال ٹیم کی عالمی رینکنگ میں بہتری

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، ایران کی خواتین کی قومی والی بال ٹیم نے عالمی سطح پر ایک اہم سنگِ میل عبور کرتے ہوئے پہلی بار عالمی رینکنگ میں ٹاپ 40 میں جگہ بنا لی ہے۔ اسے یہ کامیابی 2026 کی AVC خواتین ایشین کانٹی نینٹل چیمپئن شپ میں عراق کے خلاف فتح کے بعد حاصل ہوئی۔
عراق کے خلاف کامیابی نے ایران کو ایشین چیمپئن شپ کے ناک آؤٹ مرحلے میں بھی پہنچا دیا۔ اس کامیابی کے بعد ایران کے رینکنگ پوائنٹس 109.82 ہوگئے، جو قومی خواتین ٹیم کی تاریخ میں اب تک کے سب سے زیادہ پوائنٹس ہیں۔
ایرانی خواتین والی بال ٹیم کی عالمی رینکنگ میں یہ ترقی حالیہ عرصے میں سامنے آنے والی مسلسل بہتری کا نتیجہ ہے۔ چند روز قبل ہی ایران نے چینی تائپے کے خلاف تاریخی کامیابی حاصل کی تھی، جس کے بعد ٹیم پہلی بار عالمی رینکنگ میں 100 پوائنٹس کی حد عبور کرنے میں کامیاب ہوئی۔
ایشین چیمپئن شپ کے ناک آؤٹ مرحلے میں ایران کو اب ایشیا کی مضبوط ٹیموں کا سامنا ہوگا۔ ٹیم کی نظریں نہ صرف ٹورنامنٹ میں مزید کامیابیوں پر ہیں بلکہ عالمی رینکنگ میں اس تاریخی پیش رفت کو مزید آگے بڑھانے پر بھی مرکوز ہیں۔
آپ کا تبصرہ