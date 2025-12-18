امریکہ، بین الاقوامی فوجداری عدالت کے دو ججوں پر پابندی

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، امریکی وزارت خارجہ نے بین الاقوامی فوجداری عدالت کے دو ججوں کے خلاف پابندیاں عائد کی ہیں۔
امریکی حکام کا کہنا ہے کہ یہ جج غیر قانونی طور پر اسرائیل کو نشانہ بنا رہے تھے۔
امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے کہا کہ بین الاقوامی فوجداری عدالت اسرائیل کے خلاف سیاسی سرگرمیوں میں ملوث رہی ہے اور اس کے اقدامات سے دنیا کے لیے خطرناک مثال قائم ہوئی ہے۔ امریکہ عالمی عدالت کے غیر منصفانہ رویے اور امریکی و اسرائیلی شہریوں کو نشانہ بنانے کو برداشت نہیں کرے گا۔
روبیو نے عدالت کے قانونی موقف کو نظر انداز کرتے ہوئے خبردار کیا کہ امریکہ ادارے کے خلاف ٹھوس اور مؤثر اقدامات جاری رکھے گا۔
دوسری جانب، بین الاقوامی فوجداری عدالت نے امریکی پابندیوں کو غیر منصفانہ اور جانبدارانہ قرار دیتے ہوئے سختی سے مسترد کردیا ہے۔
