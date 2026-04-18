بحرین ایران پر حملوں میں شریک اور امریکہ و اسرائیل کا ایجنٹ ہے، ایران

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، ایران کی بین المجالس اتحاد کے ایگزیکٹو کونسل کے سربراہ منوچہر متکی نے بحرین کے ایک نمائندے کے حالیہ بیانات پر شدید ردعمل ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ ان کے الفاظ ایسے تھے جیسے امریکہ یا اسرائیل کے ایجنٹ بول رہے ہوں۔
متکی نے کہا کہ بحرین گزشتہ 40 سال سے امریکی دہشت گردوں کے حقوق ادا کرتا رہا ہے اور اپنے ملک میں ایسے اڈے قائم کیے ہیں جو ایران کی سکیورٹی کے خلاف استعمال ہوتے ہیں۔ انہوں نے خصوصی طور پر بحرین میں قائم امریکی پانچویں بحری اڈے کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ یہ اڈہ غیر ملکی اور صنعتی اہداف پر حملوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔
انہوں نے مزید کہا کہ بحرین نے اپنے چھوٹے سے ملک کا تین لاکھ مربع میٹر زمین، فلائٹ سہولیات، ہوٹلز اور دیگر انفراسٹرکچر امریکہ کے لیے فراہم کر رکھا ہے۔ اس اڈے کے استعمال میں بحرین براہِ راست ایران پر حملوں میں شریک ہے اور اس کے ذریعے امریکی کارروائیوں کو سہارا فراہم کر رہا ہے۔
