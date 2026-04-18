ایران میں امریکہ، اسرائیل اور برطانیہ سے وابستہ جاسوسی نیٹ ورکس بے نقاب

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، سپاہ کے انٹیلیجنس ادارے نے اعلان کیا ہے کہ امریکہ، اسرائیل اور برطانیہ سے خفیہ وابستہ نیٹ ورکس کو، جو دشمن کے ممکنہ فوجی حملے کی تیاری کے لیے سرگرم تھے، آذربائیجان شرقی، کرمان اور مازندران میں کارروائی کے دوران ختم کر دیا گیا ہے۔
بیان کے مطابق یہ عناصر نیٹ ورک سازی، اسلحہ جمع کرنے، جاسوسی، بازار میں خلل ڈالنے، اسمگلنگ، معاشی افواہیں پھیلانے اور سڑکوں پر بدامنی پیدا کرنے کی سرگرمیوں میں ملوث تھے۔
سپاہ انٹیلیجنس کے مطابق صوبہ آذربائیجان شرقی میں کارروائی کے دوران 7 افراد کو گرفتار کیا گیا جو بادشاہت پسند گروہوں سے وابستہ تھے۔ یہ افراد اسلحہ جمع کر رہے تھے اور حساس مقامات کی معلومات بیرون ملک اپنے رابطوں کو فراہم کر رہے تھے۔
صوبہ مازندران میں 69 افراد کو گرفتار کیا گیا جو بادشاہت پسند عناصر، اسرائیل سے وابستہ افراد، معاشی جرائم میں ملوث عناصر اور دیگر نیٹ ورکس سے تعلق رکھتے تھے۔ ان کے قبضے سے اسلحہ اور مواصلاتی آلات بھی برآمد کیے گئے۔
اسی طرح صوبہ کرمان میں 51 افراد کو گرفتار کیا گیا جن میں دشمن کے جاسوس بھی شامل تھے۔ ان میں 3 جاسوسی ٹیمیں، 2 گروہ مذہبی اقلیت سے وابستہ، ایک 4 رکنی مسلح گروہ اور 6 میڈیا سے وابستہ افراد شامل ہیں جو بیرون ملک رابطوں کے ذریعے بدامنی پھیلانے کی کوشش کر رہے تھے۔
بیان میں کہا گیا ہے کہ یہ عناصر بازار میں خلل ڈالنے اور عوام کو اشتعال دلانے کے منصوبوں پر کام کر رہے تھے، تاہم بروقت کارروائی کے ذریعے ان کے عزائم ناکام بنا دیے گئے۔
آپ کا تبصرہ