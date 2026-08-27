ہارویان کپ: ایرانی پہلوانوں نے 4 طلائی، ایک چاندی اور 9 کانسی کے تمغے جیت لیے

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، ایران کی فری اسٹائل ریسلنگ ٹیم نے آرمینیا میں منعقدہ ہارویان انٹرنیشنل کپ میں شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے 4 طلائی، ایک چاندی اور 9 کانسی کے تمغے جیت لیے۔
بین الاقوامی ہارویان کپ کے مقابلے 25 اور 26 اگست کو آرمینیا کے دارالحکومت ایروان میں منعقد ہوئے، جہاں ایران کی منتخب ٹیم نے 16 پہلوانوں کے ساتھ شرکت کی اور 14 تمغے اپنے نام کیے۔
ایرانی پہلوانوں نے 4 طلائی، ایک چاندی اور 9 کانسی کے تمغے حاصل کیے۔
ایرانی پہلوانوں کے نتائج درج ذیل رہے:
57 کلوگرام: محمدجواد یخکشی، کانسی
61 کلوگرام: مہدی رحیمی، چاندی
70 کلوگرام: محمدعلی عموزاد، کانسی
70 کلوگرام: ماہان کاووسی، کانسی
74 کلوگرام: علی اکبر فضلی، طلائی
74 کلوگرام: ماہان خرم گاہ، کانسی
74 کلوگرام: امیرمحمد زرین کام، کانسی
79 کلوگرام: عادل پناہیان، کانسی
79 کلوگرام: امیرعلی فراستی، کانسی
86 کلوگرام: امیرعلی مسلمی، طلائی
86 کلوگرام: علیرضا کریمی، کانسی
92 کلوگرام: امیررضا علی پور، طلائی
97 کلوگرام: حسین مفیدی، کانسی
125 کلوگرام: مرتضی جان محمدزادہ، طلائی
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