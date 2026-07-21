جنوبی کوریا: تائیکوانڈو چمپئن شپ میں ایرانی خاتون کھلاڑی کا گولڈ میڈل

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، ایران کی حنا زرین کمر نے کوریا اوپن انٹرنیشنل تائیکوانڈو چیمپئن شپ کے فائنل میں جمہوریہ چیک کی حریف کو شکست دے کر طلائی تمغہ اپنے نام کر لیا۔
چیمپئن شپ میں خواتین کے مقابلے جنوبی کوریا کے شہر چونچیون میں منعقد ہوئے، جن میں 228 کھلاڑیوں نے شرکت کی۔ ایرانی خواتین کی ٹیم نے ایونٹ میں مجموعی طور پر پانچ تمغے حاصل کیے، جن میں ایک طلائی، ایک چاندی اور تین کانسی کے تمغے شامل ہیں۔
حنا زرین کمر نے ایران کے لیے واحد طلائی تمغہ جیتا، جبکہ ناہید کیانی نے چاندی کا تمغہ حاصل کیا۔ سائنا کریمی، ساغر مرادی اور باران نعمتی نے کانسی کے تمغے اپنے نام کیے۔
دوسری جانب روزہان گودرزی، ہستی محمدی، فرشتہ فتحی اور فاطمہ احمدی اپنے اپنے مقابلوں میں کامیابی حاصل نہ کر سکیں اور ایونٹ سے باہر ہوگئیں۔
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