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21 جولائی، 2026، 10:58 PM

جنوبی کوریا: تائیکوانڈو چمپئن شپ میں ایرانی خاتون کھلاڑی کا گولڈ میڈل

جنوبی کوریا: تائیکوانڈو چمپئن شپ میں ایرانی خاتون کھلاڑی کا گولڈ میڈل

ایرانی خواتین کی ٹیم نے کوریا اوپن انٹرنیشنل تائیکوانڈو چیمپئن شپ میں ایک طلائی، ایک چاندی اور تین کانسی کے تمغوں سمیت مجموعی طور پر پانچ تمغے اپنے نام کیے۔

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، ایران کی حنا زرین کمر نے کوریا اوپن انٹرنیشنل تائیکوانڈو چیمپئن شپ کے فائنل میں جمہوریہ چیک کی حریف کو شکست دے کر طلائی تمغہ اپنے نام کر لیا۔

چیمپئن شپ میں خواتین کے مقابلے جنوبی کوریا کے شہر چونچیون میں منعقد ہوئے، جن میں 228 کھلاڑیوں نے شرکت کی۔ ایرانی خواتین کی ٹیم نے ایونٹ میں مجموعی طور پر پانچ تمغے حاصل کیے، جن میں ایک طلائی، ایک چاندی اور تین کانسی کے تمغے شامل ہیں۔

حنا زرین کمر نے ایران کے لیے واحد طلائی تمغہ جیتا، جبکہ ناہید کیانی نے چاندی کا تمغہ حاصل کیا۔ سائنا کریمی، ساغر مرادی اور باران نعمتی نے کانسی کے تمغے اپنے نام کیے۔

دوسری جانب روزہان گودرزی، ہستی محمدی، فرشتہ فتحی اور فاطمہ احمدی اپنے اپنے مقابلوں میں کامیابی حاصل نہ کر سکیں اور ایونٹ سے باہر ہوگئیں۔

News ID 1940395

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