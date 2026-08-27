غاصب صیہونیوں کا جنوبی لبنان سے نہ نکلنے کا نیا بہانہ

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق،غاصب صیہونی حکومت نے سکیورٹی چینلز کے ذریعے امریکہ کو آگاہ کیا ہے کہ جنوبی لبنان میں ’’آزمائشی علاقوں‘‘ کا منصوبہ ناکام ہو چکا ہے۔
رپورٹ کے مطابق، لبنانی حکومت اور غاصب صیہونی حکومت کے نمائندوں کے درمیان طے پانے والے معاہدے کے مطابق جنوبی لبنان میں کچھ علاقوں کو آزمائشی بنیادوں پر منتخب کیا جانا تھا، تاکہ اسرائیلی فوجیوں کے انخلا کے بعد لبنانی فوج وہاں تعینات ہو سکے۔
غاصب اسرائیلی ذرائع نے دعویٰ کیا ہے کہ لبنانی فوج حزب اللہ سے متعلق بنیادی ڈھانچے کو تباہ نہیں کر رہی، حالانکہ اسرائیلی فوج کی جانب سے فراہم کردہ جغرافیائی نقاط کی بنیاد پر اسے ان تنصیبات کو ختم کرنا تھا۔
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