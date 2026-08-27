  1. دنیا
27 اگست، 2026، 11:15 PM

غاصب صیہونیوں کا جنوبی لبنان سے نہ نکلنے کا نیا بہانہ

غاصب صیہونیوں کا جنوبی لبنان سے نہ نکلنے کا نیا بہانہ

اسرائیلی ویب سائٹ ’’واللا‘‘ نے ایک سکیورٹی ذرائع کے حوالے سے خبر دی ہے کہ غاصب صیہونی حکومت نے سکیورٹی چینلز کے ذریعے امریکہ کو آگاہ کیا ہے کہ جنوبی لبنان میں ’’آزمائشی علاقوں‘‘ کا منصوبہ ناکام ہو چکا ہے۔

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق،غاصب صیہونی حکومت نے سکیورٹی چینلز کے ذریعے امریکہ کو آگاہ کیا ہے کہ جنوبی لبنان میں ’’آزمائشی علاقوں‘‘ کا منصوبہ ناکام ہو چکا ہے۔

رپورٹ کے مطابق، لبنانی حکومت اور غاصب صیہونی حکومت کے نمائندوں کے درمیان طے پانے والے معاہدے کے مطابق جنوبی لبنان میں کچھ علاقوں کو آزمائشی بنیادوں پر منتخب کیا جانا تھا، تاکہ اسرائیلی فوجیوں کے انخلا کے بعد لبنانی فوج وہاں تعینات ہو سکے۔

غاصب اسرائیلی ذرائع نے دعویٰ کیا ہے کہ لبنانی فوج حزب اللہ سے متعلق بنیادی ڈھانچے کو تباہ نہیں کر رہی، حالانکہ اسرائیلی فوج کی جانب سے فراہم کردہ جغرافیائی نقاط کی بنیاد پر اسے ان تنصیبات کو ختم کرنا تھا۔

News ID 1940938

لیبلز

آپ کا تبصرہ

You are replying to: .
    • captcha

    10 ممتاز خبریں

    رپورٹ

    انٹرويو