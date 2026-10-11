جوہری ٹیکنالوجی حقیقی معنوں میں ’’زندگی کی ٹیکنالوجی‘‘ ہے، اسلامی

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، ایرانی نائب صدر اور جوہری توانائی تنظیم کے سربراہ محمد اسلامی نے وزارتِ صحت، علاج اور طبی تعلیم کے ساتھ ایک مشترکہ معاہدے پر دستخط کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اس معاہدے کا موضوع حملہ آور ایڈیز مچھر پر قابو پانے اور ڈینگی بخار، چکن گونیا اور زیکا جیسی بیماریوں کا مقابلہ کرنے کے لیے حشرات کو بانجھ بنانے کی ٹیکنالوجی کو فروغ دینا ہے۔
انہوں نے کہا کہ جوہری ٹیکنالوجی حقیقی معنوں میں ’’زندگی کی ٹیکنالوجی‘‘ ہے اور ایران کی جوہری توانائی کی تنظیم کی توجہ صحت اور غذائی تحفظ کے شعبوں پر مرکوز ہے۔
انہوں نے واضح کیا کہ علم کی سرحدوں پر پیش قدمی کرنا ہماری مستقل ذمہ داریوں میں شامل ہے، تاکہ ہم صحت کے شعبے میں قابلِ استعمال تمام جدید طریقوں سے فائدہ اٹھا سکیں۔ ترقی یافتہ ممالک نے صحت کے شعبے میں جدید طریقوں کو اپنے ایجنڈے میں شامل کر رکھا ہے اور ہمیں بھی عالمی پیش رفت کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر یہ طریقے ایران کے نظامِ صحت اور اپنے عزیز و شریف عوام کے لیے فراہم کرنے چاہییں۔
ایرانی جوہری توانائی تنظیم اور وزارتِ صحت، علاج اور طبی تعلیم کے درمیان بڑھتے ہوئے تعاون کا ذکر کرتے ہوئے اسلامی نے کہا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے شکر گزار ہیں کہ وزارتِ صحت کی موجودہ انتظامیہ کے دور میں دونوں اداروں کے درمیان روابط بہترین انداز میں جاری ہیں۔ اس شعبے میں تعاون کے نئے میدان کھلنے اور ٹیکنالوجیز کے استعمال کا سلسلہ مسلسل جاری ہے۔
انہوں نے مزید کہا کہ اس معاہدے پر دستخط دونوں اداروں کے درمیان تعاون کے نئے شعبوں میں سے ایک ہے، جو علاج، بالخصوص صحتِ عامہ کے شعبے میں جدید اور نئی ابھرتی ہوئی ٹیکنالوجیز کے استعمال کو تیز کرنے میں مؤثر کردار ادا کر سکتا ہے۔
ایرانی جوہری توانائی تنظیم کے سربراہ نے اس منصوبے پر عمل درآمد تیز کرنے کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ ہمیں امید ہے کہ دونوں اداروں کے درمیان قریبی تعاون اور مختصر مدت پر مشتمل نظام الاوقات طے کرکے اس منصوبے کو عملی نفاذ اور استفادے کے مرحلے تک پہنچا سکیں گے۔ اس منصوبے کے نفاذ کے لیے 19 ماہ کی مدت مقرر کی گئی ہے، تاہم آج ہم نے اتفاق کیا ہے کہ موجودہ صلاحیتوں اور دستیاب وسائل سے فائدہ اٹھاتے ہوئے وقت کی بچت کی جائے اور منصوبے کی تکمیل کی مدت کم کی جائے۔ ہمیں امید ہے کہ یہ ہدف حاصل ہو جائے گا اور اللہ تعالیٰ کی مدد سے 19 ماہ کی مقررہ مدت ختم ہونے سے پہلے ہی اس ٹیکنالوجی کے استعمال کے ابتدائی نتائج سامنے آ جائیں گے۔
یہ بات قابلِ ذکر ہے کہ آج مختلف بیماریوں پر قابو پانے کے مقصد سے صحت کے شعبے میں جوہری ٹیکنالوجی کے استعمال کو فروغ دینے کے معاہدے پر ایران کے نائب صدر اور جوہری توانائی تنظیم کے سربراہ محمد اسلامی اور وزیرِ صحت، علاج اور طبی تعلیم محمدرضا ظفرقندی نے دستخط کیے۔
آپ کا تبصرہ