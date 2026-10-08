افزودگی کا عمل جاری ہے؛ یورینیم حوالے نہیں کریں گے، اسلامی

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، ایرانی جوہری توانائی ایجنسی کے سربراہ محمد اسلامی نے ایک تقریب میں کہا کہ یورینیم کی افزودگی جوہری عمل کا لازمی حصہ ہے اور ہم کسی بھی صورت اسے ترک نہیں کریں گے۔ کیا یہ ممکن ہے کہ آپ کے پاس عمل کا نقطۂ آغاز ہی نہ ہو اور پھر آپ دعویٰ کریں کہ آپ کے پاس جوہری صنعت ہے؟ جوہری صنعت علم و ٹیکنالوجی کی ترقی کا محرک ہے۔
انہوں نے مزید کہا کہ خود امریکیوں اور موجودہ امریکی صدر نے بھی اپنے ملک کی قومی ترقی، قومی سلامتی اور قومی دفاع کی دستاویز میں جوہری ٹیکنالوجی کو ترقی کی ترجیحات میں شامل کیا ہے اور تمام ممالک تیزی سے اپنے جوہری پروگرام کو آگے بڑھا رہے ہیں۔
ایرانی جوہری توانائی تنظیم کے سربراہ نے کہا کہ یہ سب فریب کاری اور جھوٹ ہے۔ جو بات یقینی ہے، وہ ایک قوم کی ترقی ہے؛ ایرانی قوم کوئی پیچھے رہ جانے والی قوم نہیں، بلکہ ایک ممتاز اور باصلاحیت قوم ہے۔
اسلامی نے کہا کہ ایران ایک وسیع صلاحیتوں کا حامل ملک ہے۔ ترقی کرنے اور علم کی سرحدوں کو آگے بڑھانے کا حق ایرانی قوم کا حق ہے اور ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے۔
ایرانی جوہری توانائی تنظیم کے سربراہ نے مزید تاکید کی کہ ہم یورینیم حوالے نہیں کریں گے؛ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔
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