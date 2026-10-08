ٹرمپ انتظامیہ کا ایران اور انصار اللہ کے حوالے سے حکمت عملی کا جائزہ

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، نشریاتی ادارے این بی سی نیوز نے ایک امریکی عہدیدار کے حوالے سے دعوی کیا ہے کہ ایران اور امریکہ نے رواں ماہ نیویارک میں ہونے والے بالواسطہ مذاکرات کے دوران ایران کے جوہری پروگرام پر بات چیت کی۔
امریکی عہدیدار نے کہا کہ دونوں فریقوں نے رواں ماہ نیویارک میں ہونے والے بالواسطہ مذاکرات میں ایران کے جوہری پروگرام کے معاملے پر تبادلہ خیال کیا۔
اس امریکی عہدیدار نے مزید دعوی کیا کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے آئندہ ہفتوں میں ایران کے خلاف کارروائیاں دوبارہ شروع کرنے کے امکان پر اپنی قومی سلامتی ٹیم کے ساتھ بات چیت کی ہے۔
رپورٹ کے مطابق ٹرمپ نے وسط مدتی انتخابات سے قبل ایران کے خلاف حملے کرنے کے امکان کا بھی جائزہ لیا ہے۔
امریکی عہدیداروں نے این بی سی نیوز کو بتایا کہ امریکی حکومت کی قومی سلامتی ٹیم نے ایران اور یمن کی تحریک انصار اللہ کے حوالے سے واشنگٹن کی حکمت عملی کا بھی جائزہ لیا ہے۔
ایک امریکی عہدیدار نے اس حوالے سے کہا کہ امریکی حکومت ایران کے ساتھ ایک ایسے معاہدے تک پہنچنے کی کوشش کر رہی ہے جس میں بنیادی مسائل، بالخصوص ایران کے جوہری پروگرام، سے نمٹا جاسکے۔
آپ کا تبصرہ