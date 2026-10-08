تہران اور واشنگٹن کے درمیان جوہری مذاکرات نہیں ہوئے، ایرانی ذرائع

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، مغربی میڈیا نے ایک ایرانی عہدیدار کے حوالے سے یہ خبر دی ہے کہ تہران اور واشنگٹن کے درمیان ایران کے جوہری پروگرام کے حوالے سے اب تک کوئی مذاکرات نہیں ہوئے۔
تفصیلات کے مطابق رائٹرز نے ایک ایرانی عہدیدار کے حوالے سے کہا کہ امریکا کے ساتھ ایران کے جوہری پروگرام کے بارے میں کوئی مذاکرات نہیں ہوئے اور جوہری مذاکرات شروع کرنے سے قبل واشنگٹن کو تہران کی شرائط پوری کرنا ہوں گی۔
ایرانی عہدیدار نے کہا کہ ایران کے یورینیم افزودگی کے حق کو امریکا کی جانب سے تسلیم کیا جانا تہران کی سرخ لکیر ہے اور ایران افزودگی کے معاملے پر کسی بھی صورت میں لچک کا مظاہرہ نہیں کرے گا۔
یہ بیان امریکی نائب صدر جے ڈی وینس کے اس مطالبے کے ایک روز بعد سامنے آیا جس میں انہوں نے ایران سے یورینیم افزودگی کی سطح میں نمایاں کمی کرنے کا مطالبہ کیا تھا۔
ایرانی عہدیدار نے کہا کہ وینس کے بیانات واشنگٹن کے خیالات اور مطالبات ہیں۔ ان کے مطابق امریکی حکام مطالبات اور تجاویز پیش کرنے میں آزاد ہیں، لیکن یہ مطالبات ایران کی ضروریات اور مؤقف سے متصادم ہیں۔
امریکی نائب صدر جے ڈی وینس نے 5 اکتوبر کو کہا تھا کہ تہران کو اپنے جوہری پروگرام میں یورینیم افزودگی میں نمایاں کمی کرنا ہوگی۔
ایرانی مؤقف کے مطابق جوہری مذاکرات کے آغاز کے لیے امریکا کو پہلے ایران کی شرائط اور خاص طور پر ایران کے پرامن جوہری پروگرام کے تحت یورینیم افزودگی کے حق کو تسلیم کرنا ہوگا۔
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