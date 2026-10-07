ڈیموکریٹس کامیاب ہوئے تو فوراً ٹرمپ کے مواخذے کی کارروائی شروع کریں گے، اسپیکر کانگریس

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق امریکی ایوان نمائندگان کے اسپیکر مائیک جانسن نے پیش گوئی کی ہے کہ اگر ڈیموکریٹس وسط مدتی انتخابات میں ایوان نمائندگان کا کنٹرول حاصل کر لیں تو وہ فوری طور پر ڈونلڈ ٹرمپ کے مواخذے کے لیے کارروائی شروع کر دیں گے۔
انہوں نے ٹرمپ کے حامی تجزیہ کار اور ماہر اسکاٹ جیننگز کے ساتھ ایک انٹرویو میں کہا یہ یقینی ہے؛ غالباً یہ پہلے یا دوسرے ہی دن ہو جائے گا۔ یاد رکھیں کہ انہوں نے کانگریس کی موجودہ مدت کے دوران بھی مواخذے کی قرارداد پیش کی تھی اور وہ اسے عملی جامہ پہنانے کے لیے بے حد بے تاب ہیں۔
رائے عامہ کے جائزوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ ٹرمپ کی پالیسیاں حتی کہ بہت سے ریپبلکن ووٹرز میں بھی زیادہ مقبول نہیں ہیں۔ بہت سے لبرلز ٹرمپ کو عہدے سے ہٹانے کا مطالبہ کر رہے ہیں، تاہم متعدد دیگر ڈیموکریٹس کو خدشہ ہے کہ مواخذے کا معاملہ اٹھانے سے ریپبلکن ووٹرز مزید متحرک ہوسکتے ہیں، جن میں سے کچھ ممکن ہے کہ بصورت دیگر وسط مدتی انتخابات میں ووٹ ڈالنے کے لیے نہ نکلتے۔
ان حالات نے ایوان نمائندگان میں اقلیتی رہنما حکیم جیفریز اور ان کی ٹیم کے لیے ایک حساس اور پرخطر صورتحال پیدا کر دی ہے۔
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