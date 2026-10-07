آیت اللہ سید مجتبی خامنہ ای شہید رہبر کے راستے کو آگے بڑھا رہے ہیں، نمائندہ حماس

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، ایران میں حماس کے نمائندے خالد القدومی نے کہا ہے کہ آیت اللہ سید مجتبی خامنہ ای اپنے پیشرو شہید رہبر کے راستے، کردار، فکر اور نظریے کو آگے بڑھا رہے ہیں۔
خالد القدومی نے مہر نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے آیت اللہ سید مجتبی خامنہ ای کے لیے اپنے پیغام کے حوالے سے کہا کہ ان کے ساتھ ذاتی تعلق کی وجہ سے یہ معاملہ ان کے لیے خصوصی اہمیت رکھتا ہے۔
انہوں نے بتایا کہ شہید یحیی سنوار کی شہادت پر منعقدہ تعزیتی تقریب کے موقع پر انہیں آیت اللہ سید مجتبی خامنہ ای سے ملاقات کا موقع ملا تھا۔ اس موقع پر مختلف حکام اور نمائندے بھی موجود تھے اور وہ شہید سنوار کی تعزیت کے لیے وہاں تشریف لائے تھے۔
خالد القدومی نے کہا کہ اسی وجہ سے ان کے درمیان ایک روحانی تعلق قائم ہوا، جو ان کے لیے بہت اہم ہے۔ انہوں نے تعزیتی دفتر میں آیت اللہ سید مجتبیٰ خامنہ ای کی جانب سے لکھی گئی عبارت کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ انہوں نے وہاں «منها … خيرٌ منها و مثلُها» تحریر کیا تھا اور یہ بات ان کے لیے خاص طور پر قابل توجہ تھی۔
حماس کے نمائندے نے شہید اسماعیل ہنیہ کی اپنے آخری دیدار میں کہی گئی بات کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ شہید ہنیہ نے اپنے آخری ملاقات کے دوران شہید رہبر سے کہا تھا کہ اگر کوئی سید دنیا سے رخصت ہو جائے یا شہید ہو جائے تو اس کی جگہ ایک اور سید لے لیتا ہے۔
خالد القدومی نے مزید کہا کہ آج ہمارا سید موجود ہے اور وہی سید اپنے پیشرو کے راستے، کردار، طرز عمل، گفتار، عقیدے، مکتب اور فکر کو آگے بڑھا رہا ہے۔
نہوں نے کہا کہ ہم امید کرتے ہیں کہ خداوند متعال انہیں محفوظ رکھے، انہیں صحت و سلامتی عطا کرے اور وہ اسی راستے کو جاری رکھیں، ایسا راستہ جو بالآخر مظلوموں کے لیے عدل و انصاف کے تحقق پر منتج ہو۔
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