ڈیموکریٹس نے ٹرمپ کے مواخذے کا منصوبہ بنا لیا، امریکی اخبار

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق امریکی وسط مدتی انتخابات میں ڈیموکریٹس کی کامیابی کی صورت میں کانگریس کے اختیارات اور صدر کے مواخذے کے معاملے پر ایک نئی کشمکش پیدا ہونے کا امکان ہے اور ٹرمپ کے خلاف دوبارہ مواخذے کے امکان کی باتیں بھی زور پکڑ گئی ہیں۔
اسی سلسلے میں اخبار ہِل نے رپورٹ کیا کہ ایوان نمائندگان میں ڈیموکریٹک اقلیتی رہنما حکیم جیفریز نے ڈیموکریٹس کے انتخابات جیتنے کی صورت میں ٹرمپ کے مواخذے کے طریقہ کار کو فعال کرنے کے امکان کو مسترد نہیں کیا۔
انہوں نے کہا کہ ایوان کی عدالتی کمیٹی کے اہم ڈیموکریٹ رکن جیمی راسکن اور نگرانی کمیٹی کے ڈیموکریٹ رکن رابرٹ گارسیا اس عمل کی قیادت کریں گے۔
ٹرمپ کے دور صدارت کی پہلی مدت میں امریکی ایوان نمائندگان نے 2019 میں یوکرین کے لیے فوجی امداد روکنے کے معاملے پر اور ایک بار 2021 میں ٹرمپ کے حامیوں کی جانب سے کانگریس کی عمارت پر حملے کے بعد ان کے خلاف مواخذے کا عمل شروع کیا تھا، تاہم دونوں مرتبہ سینیٹ نے انہیں عہدے سے ہٹانے کی راہ روک دی تھی۔
جیفریز نے کہا تھا کہ ٹرمپ کے مواخذے کی کوشش کے علاوہ ڈیموکریٹس امریکہ کے تجارتی شراکت داروں پر عائد محصولات ختم کرنے اور ایران کے خلاف جنگ ختم کرنے کی بھی کوشش کریں گے۔
ہِل کے مطابق ڈیموکریٹس کو ایوان نمائندگان کی قیادت دوبارہ حاصل کرنے کے لیے مزید تین نشستیں جیتنے کی ضرورت ہے۔
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