تہران اور اسلام آباد کے درمیان تعلق جغرافیہ سے کہیں بڑھ کر ہے، تہران میں پاکستانی سفیر

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، تہران میں پاکستانی سفیر نے کہا کہ ہمیں اختلافات کو اپنی مشترکہ انسانیت پر حاوی نہیں ہونے دینا چاہیے۔ یہ اصول بالخصوص آج کے مسلمانوں کے لیے خصوصی اہمیت رکھتا ہے۔
انہوں نے مزید کہا کہ ایران اور پاکستان دو ہمسایہ ممالک ہیں، لیکن ہمارے درمیان تعلق جغرافیہ سے کہیں بڑھ کر ہے۔ یہ تعلق ایمان، تاریخ، ادب اور تہذیب میں جڑا ہوا ہے۔ آج جب پاکستانی اور ایرانی رسولِ اکرم کی تعظیم و تکریم کے لیے ایک جگہ جمع ہوتے ہیں تو ہم اپنی سرحدوں سے کہیں آگے کی چیز کے بارے میں سوچتے ہیں۔
پاکستانی سفیر نے کہا کہ ہم ایسی تہذیب سے تعلق رکھتے ہیں جس نے ہمیشہ علم، شعر، سائنس اور ایمان کے ذریعے سرحدوں کو عبور کیا ہے۔ مجھے امید ہے کہ پاکستان اور ایران دونوں اقوام کو ایک دوسرے سے جوڑنے والے دوستی، علمی، جامعاتی، ثقافتی اور باہمی تعاون کے روابط کو مزید مضبوط بناتے رہیں گے۔
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