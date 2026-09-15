دشمن کے مقابل قومی اتحاد اور یکجہتی کو مضبوط رکھیں، جنرل موسوی

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، سپاہ پاسداران انقلاب کی فضائیہ کے کمانڈر جنرل سید مجید موسوی نے ایرانی عوام کے احتجاجی مظاہروں کی دو سوویں رات کے موقع پر ایک پیغام جاری کیا۔
اپنے پیغام میں جنرل موسوی نے ایرانی عوام کے نام کہا کہ آپ جیسے اہل وطن کو اللہ کی رحمت اور سلامتی نصیب ہو، جنہوں نے اپنی دینی اور قومی ذمہ داری ادا کرتے ہوئے پہاڑوں کی طرح ثابت قدم، دریاؤں کی طرح پرجوش اور پگھلے ہوئے فولاد کی طرح گرم جوش رہتے ہوئے، اپنی معجزانہ، انتھک، حماسی اور دشمن شکن موجودگی کے ساتھ سڑکوں پر بعثت کی دو سوویں رات کو امام شہید کے خون کا بدلہ لینے اور ولی فقیہ کے حکم کی تعمیل میں برقرار رکھا ہے۔
آپ کی یہ رات کی جدوجہد، جو ملک کی شناخت، آزادی اور بقا کے دفاع میں جاری ہے، نے دنیا کو حیران کر دیا ہے۔ اس نے قومی شعور، اعلی دینی اقدار اور ممتاز قومی ثقافت و تہذیب کی بلند سطح کا مظاہرہ کرتے ہوئے دنیا کی دیگر اقوام کے سامنے ایک عظیم قوم کی شاندار تصویر پیش کی ہے۔
آج دشمن اس استقامت پر حیران و ششدر ہیں اور آپ کی عظمت کا اعتراف کر رہے ہیں، جبکہ دنیا بھر کے آزاد انسانوں کے دوست اس عزت و سربلندی پر خوش اور ظلم و استکبار کے مقابل حق کی حتمی فتح کے لیے پرامید ہوگئے ہیں۔
آپ کی یہ باشعور موجودگی ملک کے تمام دفاعی محاذوں پر اسلام کے مجاہدین کے لیے ایک مضبوط اور حوصلہ افزا پشت پناہی ہے اور سپاہ کی فضائیہ میں آپ کے عزیز اور جان نثار سپاہیوں کے لیے بھی ایک دلنشین پیغام ہے کہ وہ سربلند اسلامی ایران کی حفاظت اور ہمارے شہید امام کے خون کا بدلہ لینے کے لیے اپنی استقامت جاری رکھیں۔
اس امید کے ساتھ کہ اس سفر سے رخصت ہونے والے امام کا آخری وعدہ پورا ہو اور سربلند ملت ایران کو فتح کا ذائقہ نصیب ہو، میری عاجزانہ گزارش ہے کہ ہر میدان میں مقدس اتحاد اور یکجہتی کو برقرار رکھتے ہوئے اس عظیم موجودگی کی شان و عظمت کو محفوظ رکھیں۔ عوامی حکومت کے خادمین، سیاسی میدان میں سرگرم حکام اور اسلام کے مجاہدین کی کوششوں کی حمایت جاری رکھیں اور رہبر معظم آیت اللہ سید مجتبی خامنہ ای کی دانشمندانہ ہدایات کو اپنا رہنما اصول بنائیں۔
آپ کا تبصرہ