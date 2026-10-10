باب المندب سعودی بحری جہازوں کے لیے بند ہے، انصار اللہ

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، انصاراللہ کے سیاسی دفتر کے رکن حزام الاسد نے ذرائع ابلاغ سے گفتگو کرتے ہوئے سعودی عرب کی پالیسیوں پر تنقید کی اور کہا کہ ریاض یمن کی جنگ کے دلدل میں پھنس چکا ہے اور کثیرالقومی اجرتی جنگجوؤں پر انحصار کے باوجود یمنی عوام کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔
انہوں نے زور دے کر کہا کہ ریاض کے دعوؤں کے برعکس، صنعاء کا سعودی عرب کے مقدس شہروں پر حملہ کرنے کا کوئی ارادہ نہیں، تاہم یمن کی میزائل طاقت سعودی عرب کے اندرونی علاقوں کو نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتی ہے۔
حزام الاسد نے سعودی عرب کی بحرانی معاشی صورت حال کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ یہ ملک بیرونی امداد کے لیے ہاتھ پھیلا رہا ہے اور یمن کی جنگ میں کامیابی حاصل کرنے میں ناکام رہا ہے۔
انہوں نے جنگ کے خاتمے کے لیے کسی بھی ثالثی کا خیرمقدم کرتے ہوئے دوسرے ممالک کو خبردار کیا کہ وہ یمن کے تنازع میں مداخلت سے گریز کریں۔
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