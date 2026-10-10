باب المندب کے حالات، سعودی عرب کے مرہونِ منّت ہیں، یمن

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، یمنی وزارتِ خارجہ نے ایک بیان جاری کرتے ہوئے کہا کہ ہم اس بات پر زور دیتے ہیں کہ ہم مکمل تیار ہیں کہ انسانی ہمدردی سے متعلق اہداف، بالخصوص ہوائی اڈوں اور بندرگاہوں کو تنازعات اور کشیدگی کی زد سے دور رکھا جائے۔
یمنی وزارتِ خارجہ کے بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ سعودی حکومت نے 13 جولائی کو ایک انسانی ہمدردی کی پرواز کی آمد روکنے کے لیے ہوائی اڈے کو نشانہ بنا کر کشیدگی میں کمی کے عمل کو ختم کر دیا۔ ہم یمن کے حوالے سے اقوامِ متحدہ کی سلامتی کونسل میں روس اور چین کے نمائندوں کی جانب سے اپنے بیانات میں پیش کیے گئے مثبت نکات کا خیرمقدم کرتے ہیں۔
بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ سعودی حکومت کی جانب سے آبنائے باب المندب اور اس کے گردونواح کو فوجی کارروائیوں کا میدان بنانا خطے کے امن و استحکام کو ختم کر رہا ہے۔ بعض فریقوں کی جانب سے، تنازعات میں شدت آنے سے قطع نظر، یمن پر سعودی قبضے کو مسلط کرنے کی کوششیں ناقابلِ قبول ہیں۔
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