ریاض میں موجود امریکی اور برطانوی شہریوں کے لیے سکیورٹی الرٹ جاری

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، ریاض میں امریکی سفارت خانے نے ایک بیان میں کہا ہے کہ ہمیں ریاض کے شاہ خالد انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر حملوں کی اطلاع ہے۔
ریاض میں امریکی سفارت خانے کے بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ ہم اپنے شہریوں کو سختی سے مشورہ دیتے ہیں کہ وہ اس مقام سے دور رہیں۔
الجزیرہ کے مطابق، ریاض میں برطانوی سفارت خانے نے بھی ایک بیان جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ شاہ خالد انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر پیش آنے والے سنگین واقعے کے بعد ہم اپنے شہریوں کو مشورہ دیتے ہیں کہ وہ وہاں جانے سے گریز کریں۔
دریں اثنا، خبرگزاری روئٹرز نے چند گھنٹے قبل باخبر ذرائع کے حوالے سے اطلاع دی تھی کہ ریاض کے ہوائی اڈے پر ایک زوردار دھماکے کی آواز سنی گئی ہے۔ ایسوسی ایٹڈ پریس (اے پی) نے بھی علاقائی حکام کے حوالے سے سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض میں واقع شاہ خالد انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر ایک نئے حملے کی اطلاع دی ہے۔
ایسوسی ایٹڈ پریس نے علاقائی حکام کے حوالے سے مزید بتایا کہ ریاض کے شاہ خالد انٹرنیشنل ایئرپورٹ کو خالی کروا لیا گیا ہے اور وہاں پروازیں بھی روک دی گئی ہیں۔
فلائٹ ریڈار (FlightRadar) کے اعداد و شمار سے ظاہر ہوتا تھا کہ فضائی آمدورفت مکمل طور پر معطل ہونے کے بعد ریاض ایئرپورٹ جانے والی تمام پروازوں کا رخ تبدیل کیا جا رہا ہے اور انہیں ہوائی اڈے سے دور بھیجا جا رہا ہے۔
ان اعداد و شمار کے مطابق، ریاض کے شاہ خالد انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر منسوخ ہونے والی پروازوں کی تعداد 221 ہو گئی تھی۔
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