سعودی عرب کے دمام ایئرپورٹ پر حملہ، ایک ہلاک اور آٹھ زخمی

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، سعودی عرب نے ملک کے مشرقی شہر دمام میں واقع شاہ فہد انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر حملے کی اطلاع دی ہے۔
تفصیلات کے مطابق، سعودی عرب کی سول ایوی ایشن اتھارٹی نے اعلان کیا ہے کہ دمام کے شاہ فہد انٹرنیشنل ایئرپورٹ کو نشانہ بنایا گیا۔ اتھارٹی کی رپورٹ کے مطابق، حملے میں ایک غیر ملکی مقیم شخص ہلاک اور آٹھ دیگر افراد زخمی ہوگئے۔ تاہم، ہلاک ہونے والے شخص کی قومیت کے بارے میں تفصیلات جاری نہیں کی گئیں۔
سعودی سول ایوی ایشن اتھارٹی نے مزید بتایا کہ حملے کے نتیجے میں ایئرپورٹ کو مالی نقصان بھی پہنچا ہے، جس کی نوعیت اور مالیت کا تعین کیا جا رہا ہے۔
دوسری جانب، سعودی اتحاد کے ترجمان جنرل ترکی المالکی نے سعودی عرب کے مشرقی علاقے میں ڈرون حملے کی تصدیق کرتے ہوئے دعویٰ کیا کہ اس علاقے میں چار ڈرونز کو روک کر تباہ کر دیا گیا۔
دریں اثنا، فلائٹ ریڈار ویب سائٹ کے اعداد و شمار سے ظاہر ہوتا ہے کہ دمام کے شاہ فہد انٹرنیشنل ایئرپورٹ اور سعودی عرب کے مشرقی علاقے کی فضائی حدود میں پروازوں کی آمدورفت بدستور متاثر ہے۔
فلائٹ ریڈار کے مطابق، بعض طیارے ایک گھنٹے سے زیادہ وقت سے فضا میں پرواز کر رہے ہیں، لیکن انہیں اب تک دمام کے شاہ فہد انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر اترنے کی اجازت یا موقع نہیں مل سکا۔ اس صورت حال کے باعث ایئرپورٹ پر فضائی آپریشن میں خلل برقرار ہے۔
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