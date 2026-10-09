یمن میں انصاراللہ کی پیش قدمی؛ جنگ کا پلڑا یمنی مقاومت کے حق میں کیوں جھک رہا ہے؟

مہر خبررساں ایجنسی، بین الاقوامی ڈیسک: یمن میں 2015 سے جاری جنگ میں سعودی عرب اور اس کے اتحادیوں نے انصاراللہ کو اقتدار سے ہٹانے کے لیے وسیع فوجی کارروائیاں کیں، لیکن برسوں کی لڑائی کے باوجود وہ اس مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکے۔ اس دوران انصاراللہ نے اپنی فوجی اور سیاسی حیثیت برقرار رکھی اور میزائلوں و ڈرونز کے استعمال سمیت اپنی جنگی صلاحیتوں میں اضافہ کیا۔ دوسری جانب، مخالف محاذ میں شامل مختلف گروہوں کے درمیان اختلافات اور یمن کے دشوار گزار جغرافیے نے جنگ کو مزید پیچیدہ بنا دیا۔ حالیہ پیش رفت نے ایک بار پھر یہ سوال اٹھایا ہے کہ آیا سعودی عرب انصاراللہ کے خلاف طاقت کا توازن تبدیل کر سکے گا یا سیاسی حل کی طرف پیش رفت ناگزیر ہوگی۔
یمن کی تحریک مستقبل العدالہ کے ترجمان ابو مہدی نے مہر نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ انصاراللہ برسوں کے فوجی، سیاسی اور معاشی دباؤ کے باوجود نہ صرف اپنی فوجی ساخت برقرار رکھنے میں کامیاب رہی ہے بلکہ بعض محاذوں پر پیش قدمی کرکے جنگ کا توازن بھی تبدیل کر رہی ہے۔
ان کے مطابق، انصاراللہ کی کامیابی کو صرف میزائلوں، ڈرونز یا فوجی سازوسامان کی بنیاد پر نہیں سمجھا جاسکتا، بلکہ اس میں یمن کا دشوار گزار جغرافیہ، مقامی جنگجوؤں کی زمینی صورتحال سے واقفیت، قیادت اور اہداف میں ہم آہنگی اور طویل جنگ سے حاصل ہونے والا تجربہ اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ اس کے برعکس، مخالف محاذ میں شامل مختلف گروہوں کے سیاسی، مقامی، قبائلی اور مذہبی اختلافات نے ان کی مشترکہ کارروائیوں کو مشکل بنایا ہے۔
مضبوط قیادت اور مشترکہ اہداف
ابو مہدی کے مطابق، انصاراللہ اور اس کے مخالفین کے درمیان بنیادی فرق دونوں محاذوں کی تنظیم اور اہداف میں ہے۔ انصاراللہ نسبتاً منظم قیادت اور واضح اہداف کے ساتھ میدان میں سرگرم ہے، جبکہ مخالف محاذ مختلف گروہوں پر مشتمل ہے جن کے مفادات اور یمن کے مستقبل سے متعلق تصورات ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ جب کسی محاذ پر تمام قوتیں ایک مشترکہ مقصد کے تحت کام کرتی ہیں تو فوجی فیصلوں پر تیزی سے عمل درآمد ممکن ہوتا ہے۔ اس کے برعکس، مختلف مفادات رکھنے والے گروہوں کے درمیان ہم آہنگی پیدا کرنا مشکل ہوتا ہے اور ان کی فوجی صلاحیتوں کا ایک حصہ باہمی رقابتوں میں صرف ہو جاتا ہے۔
یمن کا جغرافیہ؛ انصاراللہ کے لیے اہم برتری
یمن کے پہاڑی علاقے، بلند چوٹیاں، گہری وادیاں اور دشوار گزار راستے زمینی فوجی کارروائیوں کو پیچیدہ بناتے ہیں۔ ایسے علاقوں میں طویل عرصے تک کنٹرول برقرار رکھنا بھی حملہ آور قوتوں کے لیے مشکل ثابت ہوتا ہے۔
ابو مہدی کے مطابق، یمنی جنگجو اپنے علاقوں کے راستوں، پہاڑی سلسلوں، وادیوں اور حساس مقامات سے بخوبی واقف ہیں۔ برسوں سے جاری جنگ نے اس مقامی واقفیت کو مزید مؤثر فوجی برتری میں تبدیل کر دیا ہے۔
ان کا کہنا ہے کہ کسی بیرونی قوت کے پاس جدید ہتھیاروں اور بہتر فوجی سازوسامان کی موجودگی لازماً میدان جنگ میں فیصلہ کن برتری کی ضمانت نہیں ہوتی۔ یمن کا جغرافیہ زمینی پیش قدمی اور قبضے میں لیے گئے علاقوں پر مستقل کنٹرول کو مہنگا اور دشوار بنا دیتا ہے۔
مخالف محاذ کی تقسیم اور سعودی عرب کی حکمت عملی
ابو مہدی کے مطابق، سعودی عرب نے گزشتہ برسوں کے دوران انصاراللہ کے خلاف مختلف گروہوں اور قوتوں کی مدد سے ایک وسیع محاذ قائم کرنے کی کوشش کی، لیکن ان گروہوں کے درمیان اختلافات خود اس محاذ کی کمزوری بن گئے۔ مخالف گروہ یمن کے سیاسی مستقبل، جنوبی علاقوں کی حیثیت اور اقتدار کی تقسیم کے حوالے سے یکساں مؤقف نہیں رکھتے۔ ان اختلافات کے باعث مشترکہ فوجی حکمت عملی تشکیل دینا مشکل ہو جاتا ہے اور بعض اوقات داخلی رقابتیں بھی شدت اختیار کر لیتی ہیں۔
ان کا کہنا ہے کہ سعودی عرب اب جنوبی علاقوں میں مقامی قوتوں کو تشکیل دینے یا مضبوط کرنے کی کوشش کر رہا ہے تاکہ انصاراللہ کے خلاف نئے محاذ کھولے جاسکیں۔ یہ تبدیلی اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ انصاراللہ کو جلد شکست دینے سے متعلق ابتدائی اندازے پورے نہیں ہوسکے۔
ابو مہدی کے مطابق، سعودی عرب کا صرف فضائی حملوں اور اتحادی افواج پر انحصار کرنے کے بجائے مقامی قوتوں کو مضبوط بنانے کی طرف بڑھنا یمن کے زمینی حقائق کے مطابق اپنی فوجی حکمت عملی تبدیل کرنے کی کوشش ہے۔
فوجی کارروائیوں کے ساتھ سیاسی بیانیے کی اہمیت
ابو مہدی نے انصاراللہ کی پیش رفت میں اس کے سیاسی اور سماجی بیانیے کو بھی اہم قرار دیا۔ ان کے مطابق، انصاراللہ اپنی فوجی سرگرمیوں کو یمن کی خودمختاری، بیرونی مداخلت کی مخالفت اور غیر ملکی افواج کی موجودگی کے خلاف مزاحمت کے تناظر میں پیش کرتی ہے۔ اس بیانیے نے یمنی معاشرے کے بعض حلقوں میں حمایت حاصل کی ہے، جس کے باعث انصاراللہ کے لیے جنگ محض ایک فوجی مقابلہ نہیں رہی بلکہ اس نے اسے ملک کی آزادی اور خودمختاری کے دفاع کے طور پر پیش کیا ہے۔
ابو مہدی کے مطابق، انصاراللہ کو ایران کی نیابتی قوت قرار دینے کی کوششیں اس کے اس سیاسی بیانیے کو مکمل طور پر ختم نہیں کرسکیں۔ تاہم، ان کا یہ مؤقف انصاراللہ کی اپنی سیاسی تعبیر کی عکاسی کرتا ہے۔
تعز؛ یمن کی جنگ میں اہم تزویراتی مقام
یمن کے مغرب اور جنوب مغرب میں واقع شہر تعز کو موجودہ جنگی صورتحال میں اہم مقام حاصل ہے۔ اس کی اہمیت صرف جغرافیائی محل وقوع تک محدود نہیں بلکہ اس کی آبادی، سیاسی حیثیت اور مواصلاتی راستوں سے قربت بھی اسے یمن کی داخلی کشمکش میں ایک اہم مرکز بناتی ہے۔ تعز ایسے راستوں پر واقع ہے جو یمن کے اندرونی علاقوں کو بحیرہ احمر کے ساحلی علاقوں اور باب المندب کی جانب جانے والے راستوں سے ملاتے ہیں۔ اس لیے اس شہر اور اس کے اطراف میں ہونے والی فوجی تبدیلیاں مختلف محاذوں کے درمیان رابطوں اور مغربی و جنوب مغربی یمن میں فوجی تعیناتیوں کو متاثر کر سکتی ہیں۔
ابو مہدی نے حالیہ پیش رفت کا حوالہ دیتے ہوئے تعز پر دباؤ کو صنعا کے حامیوں کی پیش قدمی کا ایک اہم محور قرار دیا۔ اس علاقے میں جنگی توازن کی تبدیلی مخالف قوتوں پر دباؤ بڑھا سکتی ہے اور دوسرے محاذوں کی صورتحال پر بھی اثر انداز ہو سکتی ہے۔ تاہم، تعز کے اطراف میں پیش قدمی کے حقیقی اثرات کا اندازہ لگانے کے لیے یہ دیکھنا ضروری ہے کہ کون سے علاقے کس فریق کے کنٹرول میں ہیں اور پیش قدمی کرنے والی قوتیں اپنی نئی پوزیشنوں کو کس حد تک برقرار رکھ سکتی ہیں۔
فضائی حملے جنگ کا توازن تبدیل کرسکتے ہیں؟
ابو مہدی کے مطابق، انصاراللہ کے ٹھکانوں پر حالیہ فضائی حملوں کو زمینی پیش قدمی روکنے کی کوششوں کے تناظر میں دیکھنا چاہیے۔ بڑے پیمانے پر فضائی حملے بھی لازماً زمینی جنگ کا توازن تبدیل نہیں کر سکتے، کیونکہ انصاراللہ نے برسوں کی جنگ کے دوران اپنی فوجی ساخت کو طویل لڑائی اور فضائی حملوں کے مطابق ڈھال لیا ہے۔
انہوں نے دعویٰ کیا کہ امریکہ کی جانب سے سعودی عرب کو انٹیلی جنس، رسد اور فوجی معاونت فراہم کی جا رہی ہے اور بعض دوسرے ممالک بھی سیاسی، انٹیلی جنس یا سازوسامان کی سطح پر ریاض کی حمایت کر سکتے ہیں۔ تاہم، انہوں نے ترکی اور پاکستان جیسے ممالک کی براہ راست جنگ میں شمولیت کے حوالے سے کہا کہ تعاون کی درخواست، ممکنہ تعاون اور عملی فوجی مداخلت میں فرق کرنا ضروری ہے۔ ایسے دعووں کی تصدیق کے لیے آزاد ذرائع کی تائید درکار ہے۔
طویل جنگ نے انصاراللہ کی فوجی صلاحیتوں کو مضبوط کیا
ابو مہدی کے مطابق، انصاراللہ نے ابتدا ہی سے طویل جنگ کے لیے تیاری کی تھی۔ برسوں پر محیط لڑائی نے اس تحریک کو فوجی کارروائیوں، میزائلوں اور ڈرونز کے استعمال، زمینی معلومات کے حصول اور فضائی حملوں کا مقابلہ کرنے کے حوالے سے تجربہ فراہم کیا ہے۔ طویل جنگ انصاراللہ کے لیے صرف تھکا دینے والا مرحلہ نہیں رہی بلکہ اس دوران اسے تجربہ حاصل کرنے اور اپنی فوجی تنظیم کو دوبارہ مضبوط بنانے کا موقع بھی ملا۔
یہی عوامل ان وجوہات میں شامل ہو سکتے ہیں جن کے باعث وسیع فوجی دباؤ کے باوجود انصاراللہ کو یمن کے سیاسی اور فوجی منظرنامے سے مکمل طور پر باہر نہیں کیا جا سکا۔
یمن کی سرحدوں سے سعودی عرب کے اندرونی علاقوں تک دباؤ
ابو مہدی نے انصاراللہ کی فوجی حکمت عملی میں تبدیلی کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ اس کا مقصد یہ ہے کہ یمن پر حملوں کی صورت میں مخالف فریق کو بھی اپنے علاقے میں جوابی کارروائی کے خطرے کا سامنا کرنا پڑے۔ یمن پر کسی بھی حملے کی قیمت بڑھانا اور سعودی عرب کے اندرونی علاقوں تک جواب دینے کی صلاحیت برقرار رکھنا اس حکمت عملی کا اہم حصہ ہے۔ اگر یہ حکمت عملی جاری رہتی ہے تو یمن کی جنگ ایک داخلی تنازع سے آگے بڑھ کر مزید پیچیدہ علاقائی کشمکش کی شکل اختیار کرسکتی ہے، جس میں سعودی عرب کی جنوبی سرحدوں اور اہم تنصیبات کا تحفظ بھی فیصلہ سازوں کے لیے اہم مسئلہ بن جائے گا۔
سعودی عرب کے سامنے دو راستے
ابو مہدی نے یمن کی جنگ کے مستقبل کے حوالے سے دو ممکنہ راستوں کی نشاندہی کی۔ ان کے مطابق، پہلا راستہ داخلی جنگ میں دوبارہ شدت پیدا کرنا اور نئے محاذ کھولنے کی کوشش کرنا ہے، جبکہ دوسرا راستہ فوجی اور سکیورٹی دباؤ کے ذریعے سعودی عرب کو سیاسی حل قبول کرنے پر آمادہ کرنا ہے۔ اگر سعودی عرب صنعا کے مخالف گروہوں کی حمایت اور معاشی و سیاسی دباؤ جاری رکھتا ہے تو فوجی کارروائیاں بھی جاری رہ سکتی ہیں۔ اس کے برعکس، اگر فوجی حمایت روکنے، پابندیاں اور دیگر رکاوٹیں کم کرنے اور سیاسی معاہدے کی طرف بڑھنے کے لیے حالات سازگار بنائے جائیں تو لڑائی میں کمی ممکن ہے۔ یمن میں جنگ کا میدان اور مذاکرات کی میز ایک دوسرے سے الگ نہیں ہیں۔ فوجی توازن میں تبدیلی سیاسی فیصلوں پر اثر انداز ہوسکتی ہے، جبکہ سیاسی پیش رفت بھی میدان جنگ میں قوتوں کی ترتیب تبدیل کر سکتی ہے۔
ایران اور یمن کے تعلقات؛ انصاراللہ کا مؤقف
گفتگو میں ایران کے کردار پر بات کرتے ہوئے ابو مہدی نے کہا کہ انصاراللہ اپنے سیاسی اور فوجی فیصلے خود کرتی ہے۔ اگر امریکہ یا دیگر غیر ملکی قوتیں براہ راست یمن کی جنگ میں داخل ہوتی ہیں تو اس کا لازمی مطلب یہ نہیں کہ ایران بھی یمن کی داخلی جنگ میں شامل ہوجائے گا۔
انہوں نے ایران کے ساتھ انصاراللہ کے قریبی تعلقات کا اعتراف کرتے ہوئے کہا کہ ان تعلقات کو فوجی فیصلوں میں مکمل انحصار یا بیرونی احکامات کی پیروی کے مترادف نہیں سمجھنا چاہیے۔ یہ مؤقف انصاراللہ کے اس سیاسی بیانیے کا حصہ ہے جس کے تحت وہ خود کو یمن کی مقامی قوت اور اپنے فیصلوں میں خودمختار فریق کے طور پر پیش کرتی ہے۔
یمن کی جنگ ابھی ختم نہیں ہوئی
حالیہ پیش رفت اور ابو مہدی کے بیانات سے ظاہر ہوتا ہے کہ یمن میں طاقت کا توازن اب بھی تبدیل ہو رہا ہے اور کوئی بھی فریق دوسرے کو مکمل طور پر میدان سے باہر نہیں کر سکا۔ اگر انصاراللہ اپنی حالیہ پیش قدمی کو برقرار رکھنے میں کامیاب ہوجاتی ہے تو مخالف قوتوں پر دباؤ میں اضافہ ہوسکتا ہے۔ دوسری جانب، سعودی عرب کی جانب سے مقامی قوتوں کو دوبارہ منظم کرنے اور علاقائی حمایت حاصل کرنے کی کوششیں ظاہر کرتی ہیں کہ ریاض نے یمن میں فوجی اور سیاسی مقابلے سے مکمل طور پر دستبرداری اختیار نہیں کی۔ فضائی حملے یمن کے بنیادی ڈھانچے اور فوجی صلاحیتوں کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، لیکن جنگ کے تجربے سے ظاہر ہوتا ہے کہ صرف فضائی طاقت دیرپا فوجی توازن تبدیل کرنے کے لیے کافی نہیں۔ خاص طور پر ایسے ملک میں جہاں پہاڑی جغرافیہ، مقامی نیٹ ورک اور طویل جنگی تجربہ مزاحمت کی صلاحیت کو بڑھاتے ہیں۔
جنگ کا فیصلہ صرف ہتھیاروں کی تعداد سے نہیں ہوگا
یمن کی جنگ گزشتہ برسوں میں ایک فوجی کارروائی سے بڑھ کر کئی پہلوؤں پر مشتمل تنازع بن چکی ہے، جس میں جغرافیہ، فوجی تنظیم، جنگی تجربہ، سماجی حمایت، میزائل اور ڈرونز کی صلاحیت اور علاقائی سیاسی مفادات بیک وقت اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ انصاراللہ کی پیش قدمی کی بنیادی وجوہات میں یمن کے جغرافیے سے واقفیت، قیادت اور اہداف میں ہم آہنگی، طویل جنگ سے حاصل ہونے والا تجربہ اور مخالف محاذ کی تقسیم شامل ہیں۔
اس تناظر میں تعز ان اہم مقامات میں سے ایک ہے جہاں ہونے والی تبدیلیاں مستقبل میں جنگ کی سمت پر اثر انداز ہوسکتی ہیں۔ اس کی اہمیت صرف جغرافیائی محل وقوع نہیں بلکہ آبادی، سیاست اور مواصلاتی راستوں میں اس کے کردار سے بھی جڑی ہوئی ہے۔ اگر انصاراللہ اپنی حالیہ پیش قدمی برقرار رکھتے ہوئے فوجی دباؤ کو سیاسی فائدے میں تبدیل کرنے میں کامیاب ہوجاتی ہے تو یمن کی جنگ ایک نئے مرحلے میں داخل ہوسکتی ہے۔ اس صورت میں سعودی عرب کو ایک ایسی قوت کا سامنا ہوگا جس نے تقریباً ایک دہائی کی جنگ کے دوران اپنی فوجی اور سیاسی ساخت برقرار رکھی اور میدان جنگ کے توازن کو کسی حد تک اپنے حق میں تبدیل کیا ہے۔ دوسری جانب، اگر مخالف محاذ اپنے داخلی اختلافات کم کرنے اور علاقائی و بین الاقوامی حمایت کو ایک مشترکہ حکمت عملی کے تحت منظم کرنے میں کامیاب ہوجاتا ہے تو جنگ کا توازن دوبارہ تبدیل ہونے کا امکان بھی موجود ہے۔
حالیہ پیش رفت کو یمن کی جنگ کا اختتام قرار دینے کے بجائے طاقت کے توازن کے لیے جاری مقابلے کے ایک نئے مرحلے کے طور پر دیکھا جاسکتا ہے، جہاں حتمی نتیجے کا انحصار صرف میدان جنگ میں کامیابی پر نہیں بلکہ اپنی قوتوں میں اتحاد برقرار رکھنے، جغرافیائی علاقوں پر کنٹرول قائم رکھنے اور فوجی کامیابیوں کو سیاسی فوائد میں تبدیل کرنے کی صلاحیت پر بھی ہوگا۔
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