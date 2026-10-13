پاکستان کا ہائپرسونک بیلسٹک میزائل ’’فتح-2‘‘ کا کامیاب تجربہ

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، پاکستان کی فوج نے ہائپرسونک بیلسٹک میزائل ’’فتح-2‘‘ کے توسیع شدہ فاصلے (ER) والے ورژن کا کامیاب تجربہ کیا ہے۔
اسپوتنک خبر رساں ایجنسی کے مطابق، یہ میزائل جدید نیویگیشن نظام اور انتہائی جدید آلات سے لیس ہے۔
اس میزائل کے فضائی راستے کی منفرد خصوصیات اور سمت تبدیل کرنے کی صلاحیت اسے اہداف کو زیادہ درستگی سے نشانہ بنانے اور دشمن کے میزائل دفاعی نظام کو ناکارہ بنانے کے قابل بناتی ہے۔
پاکستانی فوج کے شعبۂ تعلقات عامہ (آئی ایس پی آر) کے بیان کے مطابق، فتح-2 کی زیادہ مار کرنے کی صلاحیت سے فوج کی عملی استعداد اور دشمن کے علاقے کی گہرائی میں اہداف کو نشانہ بنانے کی صلاحیت مزید بہتر ہوگی۔
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