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12 اکتوبر، 2026، 5:24 PM

خیبر پختونخوا میں ایمرجنسی کے خلاف جے یو آئی نے سینیٹ میں قرارداد جمع کرادی

خیبر پختونخوا میں ایمرجنسی کے خلاف جے یو آئی نے سینیٹ میں قرارداد جمع کرادی

خیبر پختونخوا میں ایمرجنسی کے نفاذ کے خلاف جے یو آئی نے سینیٹ میں قرارداد جمع کرادی۔

مہر خبررساں ایجنسی نے پاکستانی میڈیا کے حوالے سے نقل کیا ہے کہ قرارداد جے یو آئی کے سینیٹر کامران مرتضیٰ نے جمع کرائی جس میں خیبر پختونخوا میں ایمرجنسی کے نفاذ کی شدید مذمت کی گئی ہے اور صوبائی خودمختاری اور عوام کے بنیادی حقوق کے تحفظ پر زور دیا گیا ہے۔

قرارداد میں کہا گیا ہے کہ ایمرجنسی کا نفاذ آئینی تقاضوں سے متصادم ہے، وفاقی حکومت ایمرجنسی کے نفاذ کی وجوہات اور متعلقہ ریکارڈ پارلیمنٹ میں پیش کرے، صدر اور وفاقی حکومت ایمرجنسی کا فیصلہ واپس لیں، وزیراعظم کی ایڈوائس پر صدر کی جانب سے ایمرجنسی کے نفاذ کے آئینی تقاضوں پر سوالات اٹھ رہے ہیں، ایمرجنسی کے نفاذ کے وقت صدر کی جانب سے آئینی اطمینان موجود نہیں تھا۔

قرارداد میں ایمرجنسی کا حکم فوری واپس لے کر غیر آئینی قرار دینے کی سفارش کی گئی ہے، قرارداد کی منظوری کے بعد صدر، وزیراعظم اور وزیر قانون کو نقل بھجوانے کی سفارش کی گئی ہے۔

News ID 1942061

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