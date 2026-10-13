آبنائے ہرمز کے مشرق میں خلاف ورزی کرنے والے آئل ٹینکر میں آتشزدگی

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، ایرانی فوج کی بحریہ نے اعلان کیا ہے کہ ایک خلاف ورزی کرنے والے آئل ٹینکر کو آبنائے ہرمز کے مشرقی علاقے میں نقصان پہنچنے اور آگ لگنے کے بعد بحریہ کی نگرانی کرنے والی ٹیموں نے شناخت کرلیا۔
بیان کے مطابق، مذکورہ آئل ٹینکر نے اپنے ٹریکنگ سسٹم بند کر دیے تھے اور ممنوعہ علاقے سے گزرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ اسے نقصان پہنچا اور اس میں آگ لگ گئی۔
ایرانی بحریہ نے اعلان کیا کہ آبنائے ہرمز کے مشرقی حصے، بحیرۂ عرب اور بحیرۂ عمان کے علاقے میں آپریشنل یونٹس کی نئی تعیناتی کے ساتھ دشمن کی تمام سرگرمیوں اور بحری جہازوں کی آمد و رفت پر مسلسل اور لمحہ بہ لمحہ نظر رکھی جا رہی ہے۔
ایرانی بحریہ نے تمام جہازوں کو بین الاقوامی قوانین کی پابندی کرنے، اپنے الیکٹرانک آلات بند کرنے سے سختی سے گریز کرنے اور محفوظ گزرگاہ کے لیے ایرانی مسلح افواج کے ساتھ ضروری رابطہ و ہم آہنگی قائم کرنے کی ہدایت کی ہے۔
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