آبنائے ہرمز میں ایک اور تیل بردار جہاز کو نشانہ بنایا گیا

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، برطانوی میری ٹائم ٹریڈ آپریشنز ادارے (UKMTO) نے اعلان کیا ہے کہ آبنائے ہرمز سے باہر نکلتے وقت ایک تیل بردار جہاز نامعلوم پروجیکٹائل کی زد میں آ کر متاثر ہوا۔
اس برطانوی ادارے نے بتایا کہ اسے آبنائے ہرمز میں پیش آنے والے ایک واقعے کی اطلاع تاخیر سے موصول ہوئی ہے۔
برطانوی میری ٹائم ٹریڈ آپریشنز ادارے نے کہا کہ ایک تیل بردار جہاز علاقے سے باہر نکل رہا تھا کہ اسے نامعلوم پروجیکٹائل نے نشانہ بنایا۔ جہاز کے عملے کی سلامتی کی تصدیق کر دی گئی ہے، تاہم اس وقت واقعے کے ماحولیاتی اثرات کی شدت واضح نہیں ہے۔ حکام اس معاملے کی تحقیقات کر رہے ہیں۔
بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ جہازوں کو احتیاط کے ساتھ آمد و رفت کرنے اور کسی بھی مشتبہ سرگرمی کی اطلاع UKMTO کو دینے کی سفارش کی جاتی ہے۔
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