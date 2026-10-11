آبنائے ہرمز میں دوسرا سپر ٹینکر بحری سرنگ سے ٹکرا گیا، پاسداران انقلاب

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، پاسدارانِ انقلاب کی بحریہ کے مطابق، خام تیل لے جانے والا یہ سپر ٹینکر آبنائے ہرمز سے باہر نکلنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس نے اپنے تمام بحری رہنمائی کے نظام بند کر رکھے تھے اور آبنائے سے گزرنے کے مقررہ قواعد کی خلاف ورزی کرتے ہوئے غیر مجاز راستہ اختیار کیا تھا۔
بیان کے مطابق، گزشتہ روز سے اب تک یہ تیسرا آئل ٹینکر ہے جس کی جانب سے آبنائے ہرمز میں مقررہ قواعد کی خلاف ورزی کرتے ہوئے غیر مجاز راستہ اختیار کرنے کی نشاندہی کی گئی ہے۔ ان ٹینکروں کے سمندری سرنگوں سے ٹکرانے کے بعد ان میں آگ بھڑک اٹھی۔
پاسدارانِ انقلاب کی بحریہ نے خبردار کیا ہے کہ آبنائے ہرمز میں اپنے بحری رہنمائی اور شناختی نظام بند کرنے والے تمام جہازوں کو دشمن تصور کیا جائے گا اور ان کے خلاف طاقتور اور فیصلہ کن کارروائی کی جائے گی۔
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