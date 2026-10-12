بوشہر جوہری بجلی گھر میں روسی ماہرین کی تعداد بڑھ کر 135 ہوگئی

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، روس کی سرکاری جوہری توانائی کمپنی روس ایٹم کے سربراہ الیکسی لیخاچیف نے بتایا ہے کہ ایران کے بوشہر جوہری بجلی گھر میں کام کرنے والے روسی عملے کی تعداد دوگنی ہو کر 135 ہوگئی ہے۔
روسی خبر رساں ایجنسی تاس کے مطابق، لیخاچیف نے کہا کہ روس ایٹم اپنے وعدوں کے تحت بوشہر جوہری بجلی گھر میں عملے کی تعداد میں مسلسل اضافہ کررہی ہے۔
انہوں نے بتایا کہ ہفتے کے روز روس ایٹم کے مزید 9 ملازمین پلانٹ پہنچے، جہاں وہ اس وقت فعال یونٹ نمبر ایک کی طے شدہ دیکھ بھال کا کام انجام دیں گے۔ ان کی آمد کے بعد پلانٹ میں تعینات روسی تکنیکی اور انجینئرنگ عملے کی مجموعی تعداد 135 ہوگئی ہے۔
لیخاچیف کے مطابق، روسی ماہرین بجلی گھر کے تینوں یونٹس سے متعلق سرگرمیوں میں حصہ لے رہے ہیں، جن میں زیر تعمیر دو یونٹس اور فعال ری ایکٹر یونٹ شامل ہیں۔
انہوں نے اس سے قبل 22 ستمبر کو بتایا تھا کہ بوشہر جوہری بجلی گھر میں 63 روسی ماہرین موجود ہیں۔ تازہ بیان کے مطابق، اس کے بعد وہاں روس ایٹم کے عملے کی تعداد دوگنی سے بھی زیادہ ہوگئی ہے۔
تہران اور ماسکو کے درمیان جوہری تعاون نے نئے ری ایکٹر یونٹس کی تعمیر کے ساتھ ایک نیا مرحلہ اختیار کر لیا ہے۔ ایران اور روس کے مشترکہ تعاون سے تعمیر ہونے والا بوشہر جوہری بجلی گھر ایران کو 1,024 میگاواٹ بجلی فراہم کرتا ہے۔
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