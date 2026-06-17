بوشہر جوہری بجلی گھر روس کی اولین ترجیح ہے، روسی ایٹمی ادارہ

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، روسی سرکاری ایٹمی کارپوریشن روس ایٹم کے سربراہ الیکسی لیخاچیوف نے کہا ہے کہ روسی ماہرین ایران کے بوشہر جوہری بجلی گھر میں دوبارہ اپنی ذمہ داریاں سنبھالنے کے لیے تیار ہیں، جبکہ یہ منصوبہ اب بھی روس کی اولین ترجیح ہے۔
بدھ کے روز روس کے شہر قازان میں روس۔ایشین سربراہ اجلاس کے موقع پر صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے لیخاچیوف نے کہا کہ ان کی اولین ترجیح ایران کے جوہری مسئلے کا حل ہے اور روس اس سلسلے میں ہونے والی تمام کوششوں کا خیرمقدم کرتا ہے۔
انہوں نے کہا کہ روس ایٹم بین الاقوامی نگرانی، بالخصوص بین الاقوامی جوہری توانائی ایجنسی (آئی اے ای اے) کی نگرانی کی حمایت کرتا ہے، تاہم یہ ضروری ہے کہ ایجنسی اپنی واضح ذمہ داری قبول کرے اور تنازع سے وابستہ تمام فریقوں کے مفادات کو مدنظر رکھتے ہوئے غیر جانبدارانہ کردار ادا کرے۔
الیکسی لیخاچیوف نے اس بات پر زور دیا کہ بوشہر جوہری بجلی گھر روس کے لیے انتہائی اہم منصوبہ ہے اور اسی وجہ سے روس ایٹم نے اس منصوبے سے متعلق اپنی پیداواری سرگرمیاں ایک لمحے کے لیے بھی معطل نہیں کیں۔
انہوں نے کہا کہ بوشہر جوہری بجلی گھر کے نئے یونٹوں کے لیے ضروری آلات تیار کرنے والے انجینئرنگ شعبوں کا کام مسلسل جاری ہے اور روس اس منصوبے میں ایران کے ساتھ اپنا تعاون آئندہ بھی جاری رکھے گا۔
روس ایٹم کے سربراہ نے مزید بتایا کہ جیسے جیسے سکیورٹی کی صورتحال بہتر ہوگی، روسی ماہرین کو مرحلہ وار دوبارہ بوشہر جوہری بجلی گھر بھیجا جائے گا تاکہ منصوبے پر کام معمول کے مطابق جاری رہ سکے۔
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