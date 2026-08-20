ایران و عراق اقتصادی تعاون اور سرمایہ کاری بڑھانے کے لیے نئے اقدامات پر متفق

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، ایران اور عراق نے باہمی اقتصادی تعاون اور سرمایہ کاری کو فروغ دینے کے لیے کمپنیوں کو درپیش رکاوٹیں دور کرنے اور سرمایہ کاری کے لیے سازگار ماحول پیدا کرنے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔
تفصیلات کے مطابق ایران میں عراق کے سفیر یاسر الحجاج نے ایرانی کاروباری افراد کی انجمن کے نمائندوں سے ملاقات کی۔ انجمن میں عراق میں سرگرم اور سرمایہ کاری کرنے والی متعدد نمایاں ایرانی کمپنیوں کے نمائندے شامل ہیں۔
ملاقات کے دوران عراق میں ایرانی کمپنیوں کی سرمایہ کاری کی صورتحال، اقتصادی تعاون اور سرمایہ کاری کے فروغ کے لیے موجود مواقع و صلاحیتوں کے ساتھ ساتھ ایرانی کمپنیوں کو درپیش اہم چیلنجز اور رکاوٹوں کا جائزہ لیا گیا۔
فریقین نے موجودہ رکاوٹوں کی نشاندہی اور انہیں دور کرنے، عراق میں ایرانی کمپنیوں کی سرگرمیوں کو آسان بنانے اور اقتصادی تعاون کو مزید مضبوط کرنے کے طریقوں پر بھی تبادلہ خیال کیا۔
ملاقات میں دونوں ممالک کے درمیان مشترکہ منصوبوں کے نفاذ کے لیے ضروری ماحول پیدا کرنے پر بھی زور دیا گیا۔
عراقی سفیر نے سرمایہ کاروں کی حمایت اور کاروبار و سرمایہ کاری کے ماحول کو بہتر بنانے کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ سرمایہ کاروں کی سرگرمیوں کے لیے سازگار ماحول پیدا کرنے سے ایران اور عراق کے اقتصادی تعلقات مزید گہرے ہوں گے اور دونوں ممالک کے درمیان مشترکہ منصوبوں کے لیے نئے مواقع پیدا ہوں گے۔
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