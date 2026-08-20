نئی جنگ ہوئی تو ایران پہلے سے زیادہ تباہ کن ہتھیار استعمال کرے گا، جنرل محبی کا انتباہ

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کے ترجمان جنرل حسین محبی نے ایران کی دفاعی اور میزائل صلاحیتوں میں مسلسل پیش رفت کا انکشاف کرتے ہوئے کہا ہے کہ اگر مستقبل میں نئی جنگ مسلط کی گئی تو ایران کے ہتھیار ماضی کے مقابلے میں کہیں زیادہ جدید، دقیق اور تباہ کن ہوں گے۔
جنرل حسین محبی نے ایک گفتگو میں ایران کی عسکری صلاحیتوں اور جنگ کے بعد ایرانی میزائلوں کے وارہیڈز میں ہونے والی بہتری کے حوالے سے کہا کہ ایران تمام جنگی ہتھیاروں کے شعبوں میں روز بروز ترقی کر رہا ہے اور اپنے ہتھیاروں کو زیادہ دقیق، مؤثر اور جدید ٹیکنالوجی سے لیس بنا رہا ہے۔
انہوں نے کہا کہ اگر دوبارہ جنگ شروع ہوئی تو ایران کے ہتھیار یقینی طور پر ماضی سے مختلف ہوں گے۔ اس فرق کا اظہار میزائلوں کے وارہیڈ، ہدف کو نشانہ بنانے کی درستگی، میزائلوں کی رینج یا دیگر عسکری شعبوں میں ہوسکتا ہے۔
سپاہ پاسداران کے ترجمان نے کہا کہ اسلامی جمہوری ایران نے ہتھیاروں کی تیاری اور ترقی کے میدان میں کبھی وقفہ نہیں کیا بلکہ اس شعبے میں مسلسل پیش رفت جاری ہے اور مستقبل کے حوالے سے ہر امکان قابل تصور ہے۔
جنرل محبی نے یمن کی انصاراللہ تحریک کی عسکری صلاحیتوں کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ غزہ میں اسرائیل دو سال سے زائد عرصے سے جنگ میں مصروف ہے، لیکن وہ اب تک حماس کو کوئی بڑا نقصان پہنچانے میں کامیاب نہیں ہوسکا۔
انہوں نے سوال اٹھایا کہ جب اسرائیل اپنی تمام عسکری صلاحیتوں کے باوجود حماس کو شکست نہیں دے سکا تو سعودی عرب، جس کی عسکری صلاحیت اسرائیل سے کم ہے، انصاراللہ اور یمنی جنگجوؤں کا مقابلہ کیسے کرسکتا ہے؟ ان کے مطابق یہ ممکن نہیں ہے۔
انہوں نے مزید کہا کہ ہر قوم اپنی بقا اور اپنے مفادات کے دفاع کے لیے کوشش کرتی ہے اور خود کو اس مقصد کے لیے مضبوط بناتی ہے۔ ان کے بقول سعودی عرب یمن اور انصاراللہ کو قابو کرنے اور ان کے حملوں سے محفوظ رہنے میں کامیاب نہیں ہوگا۔
جنرل محبی نے دعویٰ کیا کہ گزشتہ دنوں بھی یہ دیکھا گیا کہ سعودی عرب جتنا حملہ کرتا ہے، اس کے مقابلے میں اسے کئی گنا زیادہ ضربوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔
سپاہ پاسداران کے ترجمان نے مزید کہا کہ انصاراللہ یمن نے برسوں کی جدوجہد کے دوران جو صلاحیت حاصل کی ہے، وہ مسلسل بڑھ رہی ہے اور یمنی مزاحمت اپنی ترقی کا سفر مضبوطی کے ساتھ جاری رکھے ہوئے ہے۔
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