ایران اور امریکہ کے درمیان ثالثی جاری رکھنے پر توجہ مرکوز ہے، قطر

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، قطر کے وزیر اعظم اور وزیر خارجہ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی نے کہا ہے کہ قطر اس وقت ایران اور امریکہ کے درمیان ثالثی کی کوششیں جاری رکھنے پر توجہ مرکوز کیے ہوئے ہے۔
تفصیلات کے مطابق، محمد بن عبدالرحمن آل ثانی نے اپنے مصری ہم منصب کے ساتھ مشترکہ پریس کانفرنس میں کہا کہ قطر کی موجودہ کوششوں کا محور واشنگٹن اور تہران کے درمیان ثالثی کا عمل جاری رکھنا ہے۔
انہوں نے بحری جہاز رانی کی آزادی کو یقینی بنانے کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ کسی بھی ملک کی مداخلت کے بغیر آزادانہ بحری آمد و رفت کی ضمانت دی جانی چاہیے۔
قطری وزیر خارجہ نے مزید کہا کہ ہمیں توقع ہے کہ ایران اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرے گا اور خطے کے ممالک کے ساتھ تعاون کرے گا۔
انہوں نے یورپی ممالک کو خبردار کرتے ہوئے کہا کہ اگر یورپ خطے میں کشیدگی کم کرنے میں دلچسپی نہیں رکھتا تو اس کے نتائج سب پر اثر انداز ہوں گے۔
دوسری جانب مصر کے وزیر خارجہ بدر عبدالعاطی نے کہا کہ قطر اور خلیج فارس کے برادر ممالک کی سلامتی مصر کی قومی سلامتی اور عرب خطے کی سلامتی کا ناقابل تنسیخ حصہ ہے۔
انہوں نے مزید کہا کہ کشیدگی کم کرنے اور سفارت کاری کو مضبوط بنانے کے لیے مصر اور قطر کے درمیان مسلسل رابطہ اور ہم آہنگی جاری ہے۔ قاہرہ بحری جہاز رانی کے حوالے سے بین الاقوامی قوانین کی پابندی کی ضرورت پر زور دیتا ہے۔
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