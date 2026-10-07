ہمسایہ ممالک کے ساتھ مستحکم تعلقات ایران کی ترجیحات میں شامل ہیں، عراقچی

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، ایران کے وزیر خارجہ سید عباس عراقچی نے آرمینیا کے وزیر خارجہ آرارات مرزویان کے تہران دورے کے موقع پر دونوں ممالک کے درمیان تعلقات اور علاقائی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔
اس موقع پر عراقچی نے کہا کہ آرمینیا کے ہم منصب سے ملاقات کے دوران تہران اور ایروان کے درمیان بڑھتے ہوئے تعلقات اور اقتصادی، تجارتی، نقل و حمل، توانائی سمیت دونوں ممالک کے باہمی دلچسپی کے دیگر شعبوں میں تعاون کو مزید وسعت دینے کے طریقوں کا جائزہ لیا گیا۔
عراقچی کے مطابق ملاقات میں قفقاز کی صورتحال اور خطے میں پائیدار امن و استحکام برقرار رکھنے کی اہمیت پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔
ایرانی وزیر خارجہ نے کہا کہ ایران کا مؤقف ہے کہ علاقائی مسائل کا حل خطے کے ممالک کی شراکت اور اقدامات کے ذریعے ہونا چاہیے اور اس عمل میں خطے سے باہر کی طاقتوں کی مداخلت نہیں ہونی چاہیے۔
عراقچی نے مزید کہا کہ ہمسایہ ممالک کے ساتھ مذاکرات اور تعاون کا تسلسل اسلامی جمہوریہ ایران کی جانب سے ایک زیادہ محفوظ، مستحکم اور خوشحال خطے کی تعمیر کے لیے اختیار کیا جانے والا راستہ ہے۔
انہوں نے واضح کیا کہ ہمسایہ ممالک کے ساتھ اچھے تعلقات ایران کی ترجیحات میں شامل ہیں۔
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