ریاض ائیرپورٹ پر یمنی فوج کا حملہ، ایک ہلاک، 11 زخمی

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، سعودی عرب کی شہری ہوا بازی کی اتھارٹی نے اعلان کیا ہے کہ ریاض کے شاہ خالد بین الاقوامی ہوائی اڈے کو نشانہ بنانے والے حملے میں ایک پاکستانی شہری ہلاک اور 11 دیگر افراد زخمی ہوگئے۔
سعودی اتھارٹی کی جانب سے جاری ہونے والے بیان کے مطابق، زخمیوں کو فوری طور پر طبی امداد کے لیے اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ حملے کے نتیجے میں مالی نقصان بھی ہوا ہے، جس کی تفصیلات کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔
سعودی شہری ہوا بازی کی اتھارٹی نے اس سے قبل بتایا تھا کہ ہفتے کی شام ہونے والے ایک حملے میں 12 افراد ہلاک اور 309 دیگر زخمی ہوئے تھے۔ زخمیوں میں بعض کی حالت شدید بتائی گئی تھی۔
رپورٹ کے مطابق، اس حملے میں ہلاک ہونے والوں میں چار سعودی شہری اور آٹھ غیر ملکی شامل تھے، جن میں ایک امریکی شہری بھی تھا۔
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