ممتاز کویتی عالمِ دین آیت اللہ حسین المعتوق کو سزائے موت

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، کویتی ممتاز شیعہ عالمِ دین آیت اللہ شیخ حسین المعتوق کو سزائے موت سنائے جانے سے اس ملک میں عدالتی کارروائی، مذہبی حقوق اور شہری آزادیوں کے حوالے سے سنگین سوالات پیدا ہوئے ہیں۔
26 اکتوبر 2026ء کو شائع ہونے والی رپورٹوں کے مطابق، کویت کی ریاستی سلامتی کی عدالت نے تین افراد کو سزائے موت سنائی ہے۔
سزا پانے والوں میں آیت اللہ شیخ حسین المعتوق کا نام بھی شامل ہے۔
واضح رہے یہ فیصلہ ابھی حتمی نہیں ہے اور اس کے خلاف اپیل دائر کرنے کا امکان موجود ہے۔
یہ معاملہ ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب بعض انسانی حقوق کی تنظیمیں اس سے قبل آزادیِ اظہار پر پابندیوں، ناقدین کے خلاف عدالتی کارروائی اور کویتی شہریوں کی ایک تعداد کی شہریت منسوخ کیے جانے کے بارے میں خبردار کر چکی ہیں۔
واضح رہے ایمنسٹی انٹرنیشنل نے بھی کویت میں انسدادِ دہشت گردی کے بعض قوانین کے نتائج اور سزائے موت کے دائرے میں توسیع پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔
یاد رہے اس سے قبل سامنے آنے والی رپورٹوں میں یہ بھی بتایا گیا تھا کہ جولائی 2026ء میں شیخ المعتوق کی کویتی شہریت منسوخ کر دی گئی تھی۔ اس معاملے نے ان کے شہری حقوق اور قانونی تحفظ کے حوالے سے سوالات پیدا کیے ہیں۔
اگرچہ حکومتوں کو قومی سلامتی کے تحفظ کے لیے جرائم کے خلاف کارروائی کرنے کا حق حاصل ہے، لیکن ایسی کارروائیاں معتبر شواہد اور منصفانہ عدالتی عمل پر مبنی ہونی چاہییں۔ ملزمان کے خلاف عائد کیے گئے الزامات کا جائزہ ایک شفاف طریقۂ کار کے تحت لیا جانا چاہیے، جس میں حقِ دفاع کی ضمانت بھی شامل ہو۔
اس کے ساتھ ہی، مقدمے کی مکمل تفصیلات اور عدالتی دستاویزات تک رسائی کے بغیر، سزا سنائے جانے کے محرکات یا اس کا شیخ المعتوق کی مذہبی سرگرمیوں سے تعلق ہونے کے بارے میں کوئی قطعی فیصلہ نہیں کیا جا سکتا۔
اب اپیل کی کارروائی اور شواہد کا جائزہ لینے کا طریقۂ کار اس مقدمے کے مختلف پہلوؤں کو واضح کرنے میں فیصلہ کن کردار ادا کر سکتا ہے۔ اس مقدمے نے ایک بار پھر کویت میں قومی سلامتی، بنیادی آزادی اور شہری حقوق کے درمیان توازن کے مسئلے کو عوامی توجہ کا مرکز بنا دیا ہے۔
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