بیروت اور خطے میں امریکہ کے نئے عزائم

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، بیروت میں امریکی سفارت خانے نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر ایک پیغام جاری کرکے اپنی سرگرمیاں معمول کے مطابق جاری رکھنے کی اطلاع دی ہے۔
امریکی سفارت خانے نے اس پیغام میں ان امریکی شہریوں سے، جو مشرقِ وسطیٰ کے علاقے کا سفر کر چکے ہیں یا اس خطے میں مقیم ہیں، درخواست کی ہے کہ وہ امریکی وزارتِ خارجہ کے اسمارٹ ٹریولر انرولمنٹ پروگرام (STEP) میں اپنا اندراج کروائیں۔
اس سفارت خانے نے بیان کیا ہے کہ اس پروگرام میں اندراج سے تازہ ترین سکیورٹی واقعات تک رسائی ممکن ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی، اس پروگرام کے ذریعے اس ملک میں واقع امریکی سفارت خانے کو بھی یہ موقع ملتا ہے کہ وہ وہاں موجود رجسٹرڈ امریکی شہریوں سے ہنگامی حالات میں رابطہ قائم کر سکے۔
دوسری جانب، متحدہ عرب امارات کے ایک اعلیٰ عہدیدار نے اعلان کیا ہے کہ ابوظبی کو امریکہ کی جانب سے ایک انتباہ موصول ہوا ہے، جس میں جمعے سے ہائی الرٹ کی سطح بڑھانے کی اطلاع دی گئی ہے۔
آپ کا تبصرہ