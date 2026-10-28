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28 اکتوبر، 2026، 9:22 AM

ٹرمپ کی انتخابی پاگل پنی؛ نتائج تبھی قبول ہوں گے جب ووٹنگ منصفانہ ہو

ٹرمپ کی انتخابی پاگل پنی؛ نتائج تبھی قبول ہوں گے جب ووٹنگ منصفانہ ہو

امریکی دہشت گرد صدر نے کانگریس کے وسط مدتی انتخابات سے قبل دعویٰ کیا ہے کہ وہ انتخابی نتائج کا احترام کرے گا، بشرطیکہ ووٹنگ منصفانہ ہو۔

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، امریکی دہشت گرد اور بچوں کے قاتل صدر نے ایک بیان میں، کانگریس کے وسط مدتی انتخابات سے قبل ریپبلکنز کی خراب صورتِ حال پر اثرانداز ہونے کی کوشش کرتے ہوئے، ایک بار پھر وعدہ کیا کہ تیل کی قیمتیں بہت جلد تیزی سے کم ہو جائیں گی۔

امریکی صدر نے دعویٰ کیا کہ میں وسط مدتی انتخابات کے نتائج کا احترام کروں گا، بشرطیکہ ووٹنگ منصفانہ ہو؛ اگر ڈیموکریٹس ایوانِ نمائندگان کا کنٹرول حاصل کر لیتے ہیں تو ہم ان کے ساتھ تعاون کرنے کا کوئی راستہ تلاش کر لیں گے۔

ٹرمپ نے وینزویلا کی سرزمین پر جارحیت اور اس ملک کے منتخب صدر کو اغوا کیے جانے کے حوالے سے مزید دعویٰ کیا کہ ہم نے وینزویلا کو انتہائی کامیابی کے ساتھ اپنے کنٹرول میں لے لیا ہے اور انہوں نے تحفے کے طور پر میرے لیے ایک ملین بیرل تیل کی کھیپ بھیجی ہے۔

News ID 1942425

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