بوشہر جوہری توانائی مرکز میں اپنے کارکنوں کی تعداد 700 تک بڑھائیں گے، روس

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، روس اٹم کمپنی کے سربراہ الیکسی لیخاچیف نے منگل کے روز اعلان کیا ہے کہ یہ کمپنی ایران کے بوشہر جوہری توانائی مرکز میں اپنے کارکنوں کی تعداد بڑھا کر 700 کرنے کا ارادہ رکھتی ہے۔
روس اٹم کمپنی کے سربراہ نے اس حوالے سے کہا کہ اس وقت بوشہر جوہری توانائی مرکز کے نئے یونٹوں کی تعمیر کے مقام پر 142 افراد اور مرمت و دیکھ بھال کے شعبے میں 50 افراد کام کر رہے ہیں۔ ہم ان کی تعداد بڑھانے کا ارادہ رکھتے ہیں اور ہمارا ہدف یہ تعداد 700 تک پہنچانا ہے۔
انہوں نے مزید کہا کہ یہ صورتِ حال ایران کے ارد گرد فوجی ماحول پر بھی منحصر ہے۔
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