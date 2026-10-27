  1. دنیا
27 اکتوبر، 2026، 9:06 PM

اقوام متحدہ، مغرب تخریبی رویہ ترک کرے، ایران کے ساتھ سفارت کاری کا کوئی متبادل نہیں، روس

اقوام متحدہ، مغرب تخریبی رویہ ترک کرے، ایران کے ساتھ سفارت کاری کا کوئی متبادل نہیں، روس

اقوام متحدہ میں روس کے مستقل مندوب نے مغربی ممالک سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ ایران کے حوالے سے اپنا تخریبی رویہ ترک کرکے مذاکرات کے ذریعے تنازع حل کرنے کی کوشش کریں۔

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے اجلاس میں روس کے مستقل مندوب واسیلی نبنزیا نے کہا کہ ایران کے ساتھ تنازع حل کرنے کے لیے سفارتی طریقۂ کار کا کوئی متبادل نہیں ہے۔

انہوں نے مغربی ممالک پر زور دیا کہ وہ ایران کے حوالے سے اپنا تخریبی رویہ ترک کریں اور تنازع کے حل کے لیے مذاکرات پر مبنی راستہ اختیار کریں۔

نبنزیا نے ایک بار پھر اس بات پر زور دیا کہ ایران کے ساتھ اختلافات اور تنازعات کو حل کرنے کے لیے سفارت کاری اور مذاکرات ہی کا راستہ اختیار کیا جانا چاہیے۔

News ID 1942411

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