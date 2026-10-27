اقوام متحدہ، مغرب تخریبی رویہ ترک کرے، ایران کے ساتھ سفارت کاری کا کوئی متبادل نہیں، روس

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے اجلاس میں روس کے مستقل مندوب واسیلی نبنزیا نے کہا کہ ایران کے ساتھ تنازع حل کرنے کے لیے سفارتی طریقۂ کار کا کوئی متبادل نہیں ہے۔
انہوں نے مغربی ممالک پر زور دیا کہ وہ ایران کے حوالے سے اپنا تخریبی رویہ ترک کریں اور تنازع کے حل کے لیے مذاکرات پر مبنی راستہ اختیار کریں۔
نبنزیا نے ایک بار پھر اس بات پر زور دیا کہ ایران کے ساتھ اختلافات اور تنازعات کو حل کرنے کے لیے سفارت کاری اور مذاکرات ہی کا راستہ اختیار کیا جانا چاہیے۔
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