  1. ایران
19 اکتوبر، 2026، 7:02 PM

قزوین میں سرکاری و نجی املاک کو نقصان پہنچانے اور نذرِ آتش کرنے والے 39 ملزمان گرفتار

قزوین میں سرکاری و نجی املاک کو نقصان پہنچانے اور نذرِ آتش کرنے والے 39 ملزمان گرفتار

صوبۂ قزوین کے محکمۂ اطلاعات نے اعلان کیا ہے کہ دسمبر 2025 کے واقعات کے دوران سرکاری اور نجی املاک کو نقصان پہنچانے اور انہیں نذرِ آتش کرنے میں ملوث 39 افراد کی شناخت کرکے انہیں گرفتار کر لیا گیا ہے۔ یہ افراد آٹھ منظم گروہوں کی صورت میں سرگرم تھے۔

مہر خبررساں ایجنسی کی کے مطابق، صوبۂ قزوین ایران کے محکمۂ اطلاعات نے دسمبر 2025 کے واقعات کے دوران سرکاری اور نجی املاک کو نقصان پہنچانے اور انہیں نذرِ آتش کرنے میں شرکت کے الزام میں 39 افراد کی گرفتاری کی خبر دی ہے۔

اس محکمے کے اعلان کے مطابق، ان افراد کی شناخت عوامی اطلاعات اور شکایات کی مدد سے کی گئی اور انہیں آٹھ منظم گروہوں کی صورت میں گرفتار کیا گیا۔

صوبۂ قزوین کے محکمۂ اطلاعات کے بیان میں کہا گیا ہے کہ گرفتار افراد نے دسمبر کے واقعات کے دوران رہائشی مکانات، بڑے تجارتی مراکز، بینکوں، سرکاری اور نجی گاڑیوں اور شہید بابائی اسٹریٹ کے پٹرول پمپ کو نقصان پہنچانے اور انہیں نذرِ آتش کرنے کی کارروائیاں کیں۔ اس کے علاوہ، انہوں نے دکانوں اور سرکاری مقامات سے املاک لوٹنے کی کوششیں بھی کیں۔

اس ادارے نے مزید کہا ہے کہ گرفتار افراد میں سے 10 نے شہید بابائی اسٹریٹ کے پٹرول پمپ کو نذرِ آتش کرنے کی کوشش کے دوران سکیورٹی پر مامور متعدد اہلکاروں کو شہید کر دیا۔ یہ اہلکار سرکاری املاک اور شہریوں کی گاڑیوں کو نقصان پہنچانے سے روکنے کی کوشش کر رہے تھے۔

اس بیان کے مطابق، گرفتار افراد کے قبضے سے کچھ مقدار میں آتشیں اسلحہ، سرد ہتھیار اور الکحل والے مشروبات بھی برآمد کرکے ضبط کیے گئے ہیں۔

صوبۂ قزوین کے محکمۂ اطلاعات نے آخر میں کہا ہے کہ ان افراد کی شناخت عوامی اطلاعات اور انٹیلی جنس کارروائیوں کے باہمی تعاون کے نتیجے میں ممکن ہوئی۔

News ID 1942223

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