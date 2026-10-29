آنکھوں کے اسٹیم سیل ٹرانسپلانٹ میں ایران دنیا کے پانچ ابتدائی ممالک میں شامل

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، ایرانی سوسائٹی آف اوفتھلمولوجی کے سربراہ نے اعلان کیا ہے کہ آنکھوں کے اسٹیم سیل ٹرانسپلانٹ کے شعبے میں ایران دنیا کے پانچ ابتدائی ممالک میں شامل ہے، جہاں اس علاج کی کامیابی کی شرح 85 فیصد سے تجاوز کر چکی ہے۔
تفصیلات کے مطابق، یہ طریقۂ علاج بعض شدید نوعیت کی آنکھوں کی چوٹوں، خصوصاً کیمیائی مادوں اور شدید حرارت سے ہونے والے جلنے کے نتیجے میں پیدا ہونے والے نقصانات کے علاج کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ ایرانی سوسائٹی آف اوفتھلمولوجی کے سربراہ کے مطابق، اس علاج کے اخراجات بھی حکومت کی جانب سے فراہم کردہ فنڈز کے ذریعے پورے کیے جاتے ہیں۔
آنکھوں کے اسٹیم سیل ٹرانسپلانٹ کا مقصد آنکھ کی بیرونی سطح کو بحال کرنا ہے۔ یہ علاج ان مریضوں کے لیے استعمال ہوتا ہے جن کے قرنیے میں موجود لِمبل اسٹیم سیلز شدید چوٹوں، کیمیائی مادوں یا حرارت سے جلنے کے باعث تباہ ہو جاتے ہیں یا ان کی کارکردگی متاثر ہوتی ہے۔
یہ خلیے قرنیے کی سطح کو برقرار رکھنے اور اس کی دوبارہ نشوونما میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ ان خلیوں کو نقصان پہنچنے سے قرنیے کی سطح کی بحالی کا قدرتی عمل متاثر ہوسکتا ہے، جس کے نتیجے میں بینائی کمزور ہونے یا ضائع ہونے کا خطرہ پیدا ہو جاتا ہے۔
دوسری جانب، ایرانی کانگریس آف اوفتھلمولوجی کے سائنسی سیکریٹری نے ذیابیطس اور اس کے نتیجے میں آنکھ کے پردۂ بصارت (ریٹینا) کو پہنچنے والے نقصان کو آنکھوں کی صحت کے لیے بڑے خطرات میں شمار کیا ہے۔ انہوں نے کمپیوٹر اسکرین کے سامنے طویل وقت گزارنے اور اس کے نتیجے میں آنکھوں میں خشکی پیدا ہونے کے اثرات سے بھی خبردار کیا۔
ذیابیطس آنکھ کے پردۂ بصارت میں موجود خون کی باریک نالیوں کو نقصان پہنچا سکتی ہے، جس سے بینائی متاثر ہونے کا خدشہ ہوتا ہے۔ اسی طرح، طویل وقت تک اسکرین دیکھنے سے آنکھوں میں خشکی کا مسئلہ پیدا ہوسکتا ہے، جس کی علامات میں جلن، آنکھ میں کسی چیز کی موجودگی کا احساس اور وقفے وقفے سے دھندلا دکھائی دینا شامل ہیں۔
گزشتہ چند برسوں کے دوران ایران نے آنکھوں کی بیماریوں کے علاج کے شعبے میں نمایاں پیش رفت کی ہے۔ ان کوششوں میں قرنیے کی پیوندکاری اور بینائی بحال کرنے کے لیے جدید طبی ٹیکنالوجیز کا استعمال بھی شامل ہے۔
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