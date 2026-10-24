ایران کو "نہ جنگ، نہ صلح" کی کیفیت سے نکلنا ہوگا، صدر پزشکیان

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، صدر پزشکیان نے ہفتے کے روز ادارۂ منصوبہ بندی و بجٹ کے دفتر میں 2026ء کی مردم شماری اور مکانات کی گنتی کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے یہ بات کہی۔
اپنے خطاب کے آغاز میں پزشکیان نے اسلامی انقلاب کے بانی امام خمینیؒ، شہید رہبر انقلاب آیت اللہ سید علی خامنہای اور ایران پر مسلط کی گئی 12 روزہ اور 40 روزہ جنگوں کے دوران امریکہ اور اسرائیلی حکومت کے حملوں میں جاں بحق ہونے والوں کو خراجِ عقیدت پیش کیا۔
انہوں نے کہا کہ ملک کو ’نہ جنگ، نہ صلح‘ کی کیفیت سے نکالنے کے لیے مؤثر اقدامات کرنا ضروری ہیں۔
پزشکیان نے عوام کو خدمات کی فراہمی اور تنازعات و اختلافات کی روک تھام کے لیے جدید، ذہین علم اور ٹیکنالوجی کے استعمال کو ناگزیر قرار دیا۔ ان کے مطابق، خدمات کی فراہمی کے نظام کو ڈیجیٹل اور خودکار بنانے سے ممکنہ خلاف ورزیوں کی بروقت روک تھام کی جا سکتی ہے۔
ایرانی صدر نے رجسٹریشن پر مبنی مردم شماری کو مؤثر انتظام، نگرانی اور جائزے کا اہم ذریعہ قرار دیا، جو انصاف اور مساوات کے اصولوں پر مبنی ہے۔
انہوں نے کہا کہ یہ ایک اہم اور قابل قدر اقدام ہے۔ عزم و حوصلے کے ساتھ آگے بڑھیں اور درست اعداد و شمار جمع کرکے پورے ملک میں انصاف کے قیام کی بنیاد فراہم کریں۔ اس طرح عملی منصوبوں پر آنے والے اخراجات کو زیادہ مؤثر بنایا جا سکتا ہے اور کارکردگی میں اضافہ کیا جا سکتا ہے۔
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