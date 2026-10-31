جے ڈی وینس کا پیغام پڑھا گیا؛ فی الحال امریکی حکام سے ملاقات کا کوئی پروگرام نہیں، عراقچی

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، ڈاکٹر سید عباس عراقچی نے الجزیرہ ٹی وی نیٹ سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا ہے کہ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس کا پیغام نہایت غور سے پڑھا گیا ہے اور اعلیٰ سطح کے اجلاسوں میں اس کا جائزہ لیا گیا ہے۔
انہوں نے مذاکرات اور مفاہمت کے لیے وسیع تر فضا پیدا کرنے کی امریکی کوشش کو ایک مثبت قدم قرار دیا اور مزید کہا کہ اگر واشنگٹن کا مقصد وینس کے ذریعے پیغام بھیج کر اختلافات پیدا کرنا ہے تو یہ امریکہ کی ایک اور نئی غلطی ہوگی، جو اس کی سابقہ غلطیوں میں شامل ہو جائے گی۔
ایرانی وزیرِ خارجہ نے مزید زور دے کر کہا کہ فی الحال امریکی حکام سے ملاقات کا کوئی پروگرام نہیں ہے اور اس حوالے سے سامنے آنے والی قیاس آرائیاں محض ذرائعِ ابلاغ کی جانب سے لگائے جانے والے اندازے ہیں۔
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