ٹرمپ انتظامیہ امریکی وسط مدتی انتخابات سے کیوں خوفزدہ ہے؟ الجزیرہ کی اہم رپورٹ

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، الجزیرہ نے اپنی ایک رپورٹ میں 4 نومبر کو امریکہ میں ہونے والے وسط مدتی انتخابات کے مختلف پہلوؤں کا جائزہ لیتے ہوئے لکھا ہے کہ ان انتخابات کے نتائج خواہ کچھ بھی ہوں، صدر تبدیل نہیں ہوگا، تاہم ان انتخابات میں شکست کے حوالے سے ڈونلڈ ٹرمپ کی تشویش کی وجوہات قابلِ توجہ ہیں۔ کانگریس کا کنٹرول مخالف جماعت کے ہاتھ میں جانے کا امکان ایک نئی سیاسی محاذ آرائی کی راہ ہموار کر سکتا ہے اور صدر کے مخالفین کو آئینی اور قانونی اختیارات فراہم کر سکتا ہے، جن کے ذریعے وہ ٹرمپ کی پالیسیوں کو روکنے اور ان کی حکومت کی کارکردگی کا احتساب کرنے کے قابل ہو جائیں گے۔
رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ امریکی ایوانِ نمائندگان کے انتخابات ہر دو سال بعد منعقد ہوتے ہیں۔ یہ مدت اس ایوان کی نوعیت سے مطابقت رکھتی ہے، کیونکہ اس کی نشستوں کی تعداد آبادی کی بنیاد پر مقرر کی جاتی ہے اور یوں یہ ووٹرز کے رجحانات میں آنے والی تبدیلیوں کی زیادہ براہِ راست اور تیزی سے عکاسی کرتا ہے۔
اس کے برعکس، سینیٹ کو زیادہ استحکام کے لیے تشکیل دیا گیا ہے۔ اس کے انتخابات ہر چھ سال بعد ہوتے ہیں اور یہ انتخابی رجحانات میں ہونے والی فوری تبدیلیوں سے نسبتاً کم متاثر ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے ہر ریاست کو اس کی آبادی سے قطع نظر دو نشستیں دی گئی ہیں اور ہر سینیٹر کی مدتِ رکنیت چھ سال مقرر کی گئی ہے۔ سینیٹ کے تمام ارکان کو ایک ہی وقت میں تبدیل ہونے سے روکنے کے لیے اس ایوان کے ارکان کو تین گروپوں میں تقسیم کیا گیا ہے، جن میں سے ہر دو سال بعد ایک تہائی ارکان انتخابات میں حصہ لیتے ہیں۔
وسط مدتی انتخابات ٹرمپ کے اختیارات محدود کرتے ہیں
امریکی بنیادی آئین میں ’’وسط مدتی انتخابات‘‘ کے نام سے کسی الگ انتخاب کا تصور موجود نہیں ہے، بلکہ اس میں سیاسی نظام کے بنیادی اداروں کے ارکان کی مدتِ رکنیت مختلف مقرر کی گئی ہے:
ایوانِ نمائندگان: دو سال
صدر: چار سال
سینیٹ: چھ سال
ان مختلف مدتوں کے باعث کانگریس کے دونوں ایوانوں کے انتخابات صدارتی مدت کے وسط میں منعقد ہوتے ہیں اور یہ ایک ایسے انتخابی مرحلے کی شکل اختیار کر لیتے ہیں جس میں واشنگٹن میں طاقت کے توازن کا ازسرِنو جائزہ لیا جاتا ہے، تاہم اس سے نہ تو صدر تبدیل ہوتا ہے اور نہ ہی اس کی مدتِ صدارت ختم ہوتی ہے۔
وسط مدتی انتخابات میں امریکی عوام ایوانِ نمائندگان کے تمام 435 ارکان کے علاوہ سینیٹ کے ایک تہائی ارکان کے انتخاب کے لیے ووٹ ڈالتے ہیں۔ سینیٹ 100 ارکان پر مشتمل ہے، جو امریکہ کی 50 ریاستوں کی نمائندگی کرتے ہیں۔
ان انتخابات کی اہمیت اس صلاحیت میں پوشیدہ ہے کہ ان کے ذریعے کانگریس میں جماعتی اکثریت تبدیل ہو سکتی ہے۔ اگر صدر کی جماعت ایوانِ نمائندگان، سینیٹ یا دونوں ایوانوں میں اپنی اکثریت کھو دیتی ہے تو اسے ایسے مخالفین کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے جن کے پاس قانون سازی اور نگرانی کے زیادہ وسیع اختیارات ہوں گے۔
ان اختیارات میں قوانین اور بجٹ کی منظوری روکنا، حکومت کی کارکردگی کے بارے میں تحقیقات شروع کرنا، انتظامی اداروں کی نگرانی کرنا اور ذمہ دار حکام کا احتساب کرنے کے لیے کانگریس کے قانونی اختیارات استعمال کرنا شامل ہیں۔
لہٰذا وسط مدتی انتخابات کی اہمیت صرف قانون ساز اداروں کی نشستوں کی تجدید تک محدود نہیں، بلکہ یہ بھی طے کرتی ہے کہ صدر اپنی صدارتی مدت کے باقی دو سالوں میں اپنے سیاسی پروگرام پر کس حد تک عمل درآمد کر سکے گا۔
اس طرح ممکن ہے کہ صدر وائٹ ہاؤس میں اپنی نشست برقرار رکھے، لیکن اسے ایک ایسی کانگریس کا سامنا کرنا پڑے جس کی سیاسی ساخت تبدیل ہو چکی ہو۔ اس تبدیلی کے نتیجے میں صدر کے اختیارات کی حدود اور حکمرانی کی صلاحیت بھی بدل سکتی ہے۔ یہ امریکی آئین کے تحت قائم کیے گئے نگرانی اور اختیارات کے توازن کے نمایاں ترین طریقۂ کار میں سے ایک ہے۔
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