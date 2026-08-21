آبنائے ہرمز کے قریب امریکی فضائیہ کے طیارے کا رخ اچانک تبدیل، ہنگامی کوڈ فعال کردیا

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، امریکی فضائیہ سے تعلق رکھنے والے ابتدائی انتباہی اور فضائی نگرانی کے طیارے بوئنگ E-3B سینٹری نے آبنائے ہرمز کے قریب پرواز کے دوران ہنگامی کوڈ 7700 فعال کردیا۔ کوڈ 7700 فعال کرنا طیارے میں ہنگامی صورتحال کی نشاندہی کرتا ہے۔
رپورٹ کے مطابق، مذکورہ امریکی طیارے نے 6,700 میٹر سے زائد بلندی سے اپنی پرواز کم کرکے 5,400 میٹر کی بلندی اختیار کی اور اس کے بعد مغرب کی جانب، یعنی جزیرہ نما عرب کے اندرونی حصے کی طرف اپنا رخ تبدیل کرلیا۔
اسی دوران امریکی فضائیہ کے تین بوئنگ KC-46A پیگاسس فضائی ایندھن بھرنے والے طیارے بھی اس علاقے میں موجود تھے۔ یہ تینوں طیارے قطر کے العدید ایئر بیس سے پرواز کرکے علاقے میں پہنچے تھے۔
ہنگامی کوڈ فعال کرنے والے امریکی فضائی نگرانی کے طیارے کی عمر تقریباً 46 سال ہے۔
ابھی تک اس طیارے کی جانب سے ہنگامی کوڈ 7700 فعال کیے جانے کی اصل وجہ معلوم نہیں ہوسکی ہے اور اس حوالے سے امریکی حکام کی جانب سے بھی کوئی باضابطہ وضاحت سامنے نہیں آئی۔
آپ کا تبصرہ