دفاعی قوت نے دشمنوں کو سیاسی حل قبول کرنے پر مجبور کیا، ایرانی آرمی چیف

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، اسلامی جمہوریہ ایران کی فوج کے کمانڈر ان چیف میجر جنرل امیر حاتمی نے وزارت دفاع و مسلح افواج کی معاونت کے قائم مقام وزیر، بریگیڈیئر جنرل پاسدار سید مجید ابنالرضا کے نام پیغام میں یوم دفاعی صنعت پر مبارکباد پیش کی۔
میجر جنرل امیر حاتمی نے اپنے پیغام میں کہا کہ یوم دفاعی صنعت ملک کی دفاعی صنعت سے وابستہ سائنس دانوں، ماہرین اور کارکنوں کی مخلصانہ خدمات اور شبانہ روز کوششوں کو خراجِ تحسین پیش کرنے کا موقع ہے، جنہوں نے مقامی علم و ٹیکنالوجی، جہادی جذبے اور قومی خود اعتمادی کی بنیاد پر ترقی اور خودکفالت کی منزلیں طے کی ہیں۔
انہوں نے کہا کہ وزارت دفاع نے گزشتہ برسوں کے دوران مسلح افواج کی ضروریات کے مطابق مختلف نوعیت کے دفاعی سازوسامان اور نظام تیار، ڈیزائن اور جدید بنائے، جس سے اسلامی جمہوریہ ایران کی دفاعی طاقت اور قوت بازدارندگی میں نمایاں اضافہ ہوا۔
ایرانی آرمی چیف کے مطابق ان دفاعی کامیابیوں کا ایک اہم حصہ حقیقی جنگی میدانوں اور حالیہ جنگوں میں اپنی کارکردگی اور صلاحیت ثابت کرچکا ہے، جو عالمی برادری کے سامنے ایران کی مقامی دفاعی صنعت کی استعداد اور صلاحیت کی علامت بن گیا ہے۔
ان کا کہنا تھا کہ آج ایرانی دفاعی صنعت کے ماہرین کی کاوشوں کے نتیجے میں مسلح افواج کے پاس موجود صلاحیتیں محض ہتھیاروں، آلات اور دفاعی نظاموں کا مجموعہ نہیں بلکہ ایرانی صلاحیت پر اعتماد، خودکفالت، مقامی علم و ٹیکنالوجی اور قومی عزم کا مظہر ہیں۔
میجر جنرل امیر حاتمی نے مزید کہا کہ حالیہ مشکل حالات کے دوران بھی مسلح افواج کی جنگی صلاحیت اور ملکی دفاعی صنعت کی غیر معمولی استعداد کے درمیان مضبوط تعلق نے اسلامی جمہوریہ ایران کی قومی طاقت کی واضح تصویر پیش کی۔
انہوں نے کہا کہ اسی دفاعی صلاحیت اور ایرانی قوم کی مزاحمت کے نتیجے میں دشمنوں کو اپنے حساب کتاب پر نظرثانی کرنا پڑی اور بالآخر وہ مفاہمت اور سیاسی حل کے راستے کو قبول کرنے پر آمادہ ہوئے۔
ایرانی آرمی چیف نے کہا کہ اسلامی جمہوریہ ایران کی فوج، وزارتِ دفاع اور مسلح افواج کی معاونت کے ادارے کے ساتھ تعاون اور باہمی ہم آہنگی کو ملک کی دفاعی بنیاد مضبوط بنانے کا ایک اہم ستون سمجھتی ہے۔ انہوں نے دفاعی ضروریات پوری کرنے، فوجی سازوسامان کو جدید بنانے، تجربات کے تبادلے اور ملک کی سائنسی و صنعتی صلاحیتوں سے استفادہ کرنے کے لیے اس تزویراتی تعاون کو جاری رکھنے پر زور دیا۔
پیغام میں میجر جنرل امیر حاتمی نے وزارت دفاع کے پانچ شہید وزرائے دفاع، بالخصوص سابق وزیر دفاع شہید میجر جنرل پائلٹ عزیز نصیرزادہ، اور دفاعی صنعت، تحقیق و ترقی اور مسلح افواج کی معاونت کے شعبوں میں جان قربان کرنے والے دیگر شہداء کو بھی خراج عقیدت پیش کیا۔
انہوں نے کہا کہ جو قوم اپنے ہی فرزندوں کی صلاحیتوں سے اپنی دفاعی ڈھال تیار کرتی ہے اور اپنی عزت و خودمختاری کے تحفظ کے لیے اللہ تعالیٰ کی لامحدود طاقت پر بھروسہ کرتے ہوئے اسے استعمال کرتی ہے، وہ نہ صرف کبھی تسلیمِ شکست نہیں کرتی بلکہ بلاشبہ کامیابی حاصل کرتی ہے۔
ایرانی آرمی چیف نے اپنے پیغام کے اختتام پر قائم مقام وزیر دفاع، وزارتِ دفاع کے تمام حکام، ماہرین، سائنس دانوں اور ملازمین کو یومِ دفاعی صنعت کی مبارکباد دیتے ہوئے ان کے لیے مزید کامیابیوں کی دعا کی اور اسلامی جمہوریہ ایران کی دفاعی طاقت اور قوت بازدارندگی کو مزید مستحکم بنانے پر زور دیا۔
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