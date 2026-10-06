ٹرمپ کی مقبولیت تاریخی کم ترین سطح پر پہنچ گئی

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی مقبولیت حالیہ دنوں میں اپنی تاریخی کم ترین سطح پر برقرار رہی ہے، جبکہ بڑی تعداد میں ہسپانوی ووٹرز نے ان کی کارکردگی پر عدم اطمینان کا اظہار کیا ہے اور آئندہ ماہ ہونے والے وسط مدتی انتخابات میں ریپبلکن پارٹی کو ووٹ نہ دینے کا ارادہ ظاہر کیا ہے۔
چھ روزہ سروے کے مطابق 32 فیصد امریکیوں نے ٹرمپ کی صدارت کی کارکردگی پر اطمینان کا اظہار کیا جو ستمبر میں کیے گئے رائٹرز-اِپسوس سروے کے برابر ہے۔ ستمبر کے سروے میں بھی ٹرمپ کی مقبولیت ان کے سیاسی کیریئر کی کم ترین سطح پر ریکارڈ کی گئی تھی۔
ہسپانوی ووٹرز نے 2024 کے صدارتی انتخابات میں ٹرمپ کی کامیابی میں اہم کردار ادا کیا تھا۔ اس وقت ٹرمپ نے ہسپانوی ووٹوں کا تقریباً نصف حاصل کیا تھا، جبکہ 2020 کے انتخابات میں انہیں اس طبقے کے تقریباً ایک تہائی ووٹ ملے تھے۔
تاہم حالیہ مہینوں میں ٹرمپ کی حمایت میں کمی آئی ہے، جبکہ امریکی شہری ایران کے خلاف جنگ کے فیصلے کے بعد پیدا ہونے والی بلند مہنگائی سے متاثر ہو رہے ہیں۔
سروے کے مطابق صرف 24 فیصد ہسپانوی امریکیوں نے وائٹ ہاؤس میں ٹرمپ کی کارکردگی پر رضامندی ظاہر کی، جو ان کی دونوں صدارتی مدتوں کے دوران اس طبقے میں ریکارڈ کی گئی کم ترین شرح ہے۔
سروے میں یہ بھی ظاہر ہوا کہ ٹرمپ کی عدم مقبولیت ریپبلکن پارٹی پر اثرانداز ہو رہی ہے۔ 3 نومبر کے انتخابات سے ایک ماہ سے بھی کم عرصہ قبل رجسٹرڈ ووٹرز میں 44 فیصد نے ڈیموکریٹس جبکہ 37 فیصد نے ریپبلکنز کی حمایت کا اظہار کیا۔
رائٹرز کے مطابق آزاد ووٹرز میں ڈیموکریٹس کو 37 فیصد جبکہ ریپبلکنز کو 21 فیصد حمایت حاصل ہوئی، جبکہ 28 فیصد آزاد رجسٹرڈ ووٹرز نے ابھی تک فیصلہ نہیں کیا۔
ہسپانوی رجسٹرڈ ووٹرز میں صرف 26 فیصد نے کہا کہ وہ انتخابات میں ریپبلکن امیدواروں کو ووٹ دینے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ یہ انتخابات کانگریس کے دونوں ایوانوں کے کنٹرول کا فیصلہ کریں گے اور ٹرمپ کی موجودہ صدارتی مدت کے آخری دو برسوں کی سیاسی صورتحال پر اثرانداز ہوں گے۔
آپ کا تبصرہ