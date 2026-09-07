ٹرمپ کی مقبولیت حالیہ مہینوں کی کم ترین سطح پر پہنچ گئی

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، امریکہ میں ایک نئے سروے کے مطابق، صرف 42 فیصد امریکی ووٹرز ٹرمپ کی مجموعی کارکردگی سے مطمئن ہیں، جبکہ 53 فیصد نے اسے مسترد کیا ہے۔
فنانشل ٹائمز کے مطابق، ٹرمپ کی معاشی پالیسی کے حوالے سے 43 فیصد حمایت اور 54 فیصد مخالفت سامنے آئی ہے۔
سروے کے مطابق، صرف 38 فیصد ووٹرز معیشت سے متعلق ٹرمپ کی کارکردگی کی حمایت کرتے ہیں، جبکہ 56 فیصد اس سے مطمئن نہیں۔
اس رپورٹ کے مطابق، 52 فیصد امریکی ٹرمپ کی تجارتی اور درآمدی ٹیرف پالیسیوں کے مخالف ہیں؛ جبکہ 50 فیصد سے زائد افراد کا خیال ہے کہ نئے ٹیرف اشیاء کی قیمتوں اور گھریلو اخراجات میں اضافہ کریں گے۔
ٹرمپ کی معاشی پالیسیوں کی حمایت ریپبلکن ووٹرز میں بھی کم ہوئی ہے؛ اب صرف 53 فیصد ریپبلکن ان کی معاشی کارکردگی کی حمایت کرتے ہیں۔
رپورٹ میں بڑھتی مہنگائی اور ٹیرف کے باعث آزاد ووٹرز کا رجحان ڈیموکریٹس کی جانب بڑھنے کا ذکر کیا گیا ہے۔
واضح رہے یہ صورتحال 3 نومبر کو ہونے والے کانگریس کے وسط مدتی انتخابات سے قبل ریپبلکن پارٹی کے لیے تشویش کا باعث بن سکتی ہے۔
رپورٹ کے مطابق، نئے ٹیرف کے باعث یورپ کو امریکی غذائی، زرعی مصنوعات اور مشینری کی برآمدات میں گزشتہ تین ماہ کے دوران 13 ارب ڈالر سے زیادہ کمی آئی ہے۔
مجموعی طور پر سروے مہنگائی، بڑھتی قیمتوں اور اقتصادی پالیسیوں پر عوامی عدم اطمینان کو ٹرمپ اور ریپبلکن پارٹی کے لیے بڑا انتخابی چیلنج قرار دیتا ہے۔
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