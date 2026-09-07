ایران جنگ میں امریکہ کو بڑا نقصان؛ 45 ایم کیو9 ڈرون تباہ، صہیونی میڈیا

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، صہیونی میڈیا نے دعوی کیا ہے کہ ایران کے ساتھ جنگ کے دوران امریکی فضائیہ کو ایم کیو 9 ریپر ڈرونز کے بیڑے میں نمایاں نقصان اٹھانا پڑا ہے۔
صہیونی حکومت کے چینل 12 نے امریکی ذرائع سے جاری ہونے والی رپورٹس اور معلومات کا حوالہ دیتے ہوئے بتایا کہ ایران کے ساتھ جنگ کے دوران امریکی فوج نے کم از کم 45 ایم کیو 9 ریپر ڈرونز کھو دیے۔ رپورٹ کے مطابق یہ تعداد جنگ شروع ہونے سے پہلے موجود امریکی ڈرون بیڑے کا تقریباً ایک چوتھائی بنتی ہے۔
امریکی اخبار واشنگٹن پوسٹ نے بھی اس سے قبل تین امریکی حکام کے بیانات کا حوالہ دیتے ہوئے کم از کم 45 ایم کیو 9 ڈرونز کے تباہ یا ضائع ہونے کی خبر دی تھی۔ رپورٹ میں ان نقصانات کی مالیت 1.3 ارب ڈالر سے زیادہ بتائی گئی ہے۔
دریں اثنا، امریکی فضائیہ کے حکام نے بھی ایم کیو 9 ڈرونز کے بیڑے کو پہنچنے والے نقصانات پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ امریکی فضائیہ کے نائب سربراہ برائے جدید کاری کرسٹوفر نیمی نے حال ہی میں کہا کہ فضائیہ ایم کیو 9 ڈرونز کی جگہ نسبتاً سستے اور بڑے پیمانے پر استعمال کیے جا سکنے والے ڈرونز لانے کے عمل کو تیز کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔
بعض رپورٹس کے مطابق، اس وقت تقریباً 135 ایم کیو 9 ڈرونز آپریشنل حالت میں باقی رہ گئے ہیں، جو امریکی فضائیہ کی مطلوبہ عملی ضروریات سے کم تعداد قرار دی جا رہی ہے۔
ایم کیو 9 ریپر امریکی فوج کے اہم بغیر پائلٹ طیاروں میں شمار ہوتا ہے، جسے نگرانی، معلومات جمع کرنے اور زمینی اہداف کے خلاف حملوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ رپورٹ کے مطابق اس بیڑے کو پہنچنے والے نقصان سے خطے میں امریکی فوج کی عملی صلاحیت پر نمایاں دباؤ پڑا ہے۔
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