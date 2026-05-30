شمال مشرقی یمن میں امریکی MQ-9 ریپر ڈرون مار گرایا گیا

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق ، یمن کے شمال مشرقی صوبے مأرب میں ایک امریکی ڈرون گرایا گیا ہے۔
مقامی اور میڈیا ذرائع کے مطابق امریکی ساختہ MQ-9 ریپر ڈرون صوبہ مأرب کی فضائی حدود میں پرواز کر رہا تھا جب اسے نشانہ بنا کر مار گرایا گیا۔
رپورٹس کے مطابق ڈرون صوبہ مأرب کے آسمان میں گر کر تباہ ہوا، تاہم ابھی تک اس واقعے کے ذمہ دار فریق اور حملے کی نوعیت کے بارے میں باضابطہ تفصیلات جاری نہیں کی گئی ہیں۔
ذرائع کا کہنا ہے کہ واقعے کے نتیجے میں ہونے والے ممکنہ نقصانات یا ڈرون کے ملبے سے متعلق معلومات بھی تاحال سامنے نہیں آئیں۔
